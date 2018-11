Alte precizări de la Corina Crețu

148358 – 02112018 – Cu toate că a fost recent la București unde a avut întâlniri la cel mai înalt nivel, imediat după plecare comisarul European Corina Crețu a fost taxat ca fiind un exponent al ”intereselor străine” și un ”trădător de partid și de țară”. Mai mult, Darius Vâlcov, consilier al prim-ministrului, a insinuat că oficialul european nu prea spune adevărul în cazul finanțărilor privind banii europeni pentru construcția spitalelor regionale.

”Buna seara! Fiind ziua precizarilor, as mai vrea sa adaug una de natura politica. Tocmai am aflat cu mare surprindere ca dl Marius Pieleanu, pe care il apreciez si stimez, a afirmat aseara in cadrul emisiunii Punctul de intalnire ca nu sunt membru PSD. Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am impartit ani de munca, cu care am lucrat din 1991 si pana in 2014, sa spun ca sunt in continuare membru PSD. Am fost aleasa deputat si senator pe listele PSD. In 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri in care partidul a castigat 16 mandate din cele 32 care revin României. In noiembrie 2014, am fost propusa comisar european pentru Politica Regionala de catre Guvernul PSD, printr-o scrisoare transmisa de prim-ministru al Guvernului Romaniei, dl Victor Ponta, catre presedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker. Dupa audierea mea de catre Parlamentul Romaniei si Parlamentul European, am transmis conducerii de la acea vreme a partidului o scrisoare prin care multumeam tuturor membrilor din judete pentru faptul ca ma alesesera la Congres vicepresedinte al partidului, anuntand ca am decis sa raman simplu membru de partid si sa ma auto-suspend din functia de Vicepresedinte al partidului pe perioada in care voi ocupa functia de comisar european, urmand ca apoi sa imi onorez obligatiile castigate, prin vot, la Congres. Am explicat ca am crescut in acest partid, sunt atasata valorilor social-democrate europene, dar ca si comisar european imi doresc sa lucrez cu toate guvernele, indiferent de culoarea lor politica, ceea ce am si facut in cei patru ani de mandat. E adevarat, faptul ca a mai ramas putin pana la incheierea mandatului de comisar pt politica regionala, ca si a exercitiului financiar 2014 -2020, toate acestea m-au determinat sa intervin mai des in ultima perioada, sa discut mai des cu Prim Ministrii, ministrii, sa vorbesc public despre necesitatea accelerarii implementarii proiectelor, in special in domeniul infrastructurii de transport şi sanatate, astfel incat Romania sa isi consume intreaga alocatie care ii revine de la Bugetul Uniunii Europene. Sunt socata ca aceste interventii in favoarea dezvoltarii Romaniei au fost exagerat de politizate. Simpla precizare ca de fapt studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale valoreaza 1,8 milioane de euro (si nu 250 de milioane cat s-a spus aseara in emisiune), cifra reconfirmata de Banca Europeana de Investitii, mi-a atras critica dlui Pieleanu: “Corina Cretu nu a facut nimic pentru Romania, doar sta la Bruxelles si critica PSD”. E dreptul dumnealui, fireste, de a avea aceasta opinie, dupa cum e si dreptul meu sa imi apar munca mea si a sute de oameni din DG Regio care au incercat in acesti ani sa imbunatateasca lucrurile in Romania.

Raman in continuare la dispozitia autoritatilor pentru a gasi solutii si a contribui impreuna la dezvoltarea Romaniei si imbunatatirea vietii de zi cu zi a oamenilor.

Jignirile pornite ca la un semnal la adresa mea in aceasta seara si mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzata ca sunt vanduta intereselor straine, in conditiile in care toti stiu cate eforturi am facut preluand pe fonduri europene toate creditele Romaniei pe care le avea de platit catre Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Dezvoltare, salariile functionarilor din Romania care lucreaza pe fonduri europene, fazand zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp si pt care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea ma lasa fara cuvinte. As fi inteles sa fiu considerata tradatoare de partid si de tara, daca am fi avut depuse la Comisia Europeana zeci de proiecte care tergiversau sau pe care le-am fi uitat perioade lungi prin sertare. Repet, din pacate nu mai avem in analiza proiecte majore depuse la Comisie in afara Magistralei de Metro M6, proiect in legatura cu care inca astept un raspuns la o scrisoare adresata de cateva catre Directorul General al DG Regio, Dl Marc Lemaitre, Ministrului Transporturilor, fara de care regulamentele nu imi permit sa adopt o decizie. Nici un alt proiect major nu e depus la Comisia Europeana, in conditiile in care Romania a depasit cu mult datele la care singura s-a angajat ca le va depune, nu numai pentru spitalele regionale, dar si pentru autostrazile Pitesti-Sibiu, Târgu Mures-Iasi, Craiova-Pitesti, podul de la Braila, Metroul Pipera-Berceni, Centura Bucurestiului, etc. E trist ca reusim in alte state sa dezvoltam si sa deblocam proiecte, iar de la Bucuresti primesc doar acuzatii si insulte. Nu numai eu, dar si serviciile Comisiei Europene sau ale celorlalte institutii europene. Pentru perioada 2021-2027, viitorul Buget European, m-am zbatut pentru mai multi bani pentru Romania, astfel incat aceasta sa beneficieze de inca 8 miliarde fata de actuala perioada de programare pentru investitii in interesul cetatenilor romani. Cand reusesti, in ciuda plecarii celui de-al doilea mare contributor la Bugetul UE, Marea Britanie, sa obtii o crestere cu 10 la suta a fondurilor europene pentru tara ta, esti, cu siguranta, in slujba unor interese straine, nu-i asa? Va las pe Dvs sa apreciati munca si loialitatea mea fata de Romania si Uniunea Europeana. Inca o data, va doresc tuturor numai bine, multa sanatate, zile frumoase!” Aceasta usține Corina Crețu într-un update la o postare de pe Facebook în care explică problemele pe care le-a întâlnit în cadrul vizitei de la București.