ANCOM adoptă tarifele pentru accesul pe proprietatea publica detinuta de autoritatile administratiei publice centrale sau locale 

148424 – 08112018 – ANCOM a dezbatut si adoptat impreuna cu industria tarifele maxime care pot fi percepute operatorilor de retele de comunicatii electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica. ”Prin decizia de astazi, urmarim reducerea decalajului digital dintre mediul rural si cel urban. In multe situatii, dupa intrarea in vigoare a noii reglementari ANCOM, tarifele de acces pe proprietatea publica vor fi zero, ceea ce va duce la reducerea costurilor cu extinderea retelelor de comunicatii. Am creat astfel premisele pentru incurajarea investitiilor in infrastructura necesara furnizarii serviciilor de acces la internet in banda larga, contribuind la cresterea conectivitatii, cu impact pozitiv asupra dezvoltarii economice”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM.

Cui i se aplica reglementarile

Tarifele adoptate vor fi percepute de catre institutiile publice, inclusiv autoritatile administratiei publice centrale sau locale, precum si de orice alte entitati care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publica a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale si care nu detin infrastructuri prin care sa furnizeze utilitati publice sau servicii de transport. Tarifele vor fi achitate de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice interesati sa obtina acces la imobilele detinute de institutiile publice sau entitatile sus-mentionate.

Stabilirea tarifelor maxime

Tarifele de acces pe proprietati publice trebuie sa fie justificate si proportionale cu afectarea imobilului respectiv, urmand sa aiba in vedere si beneficiile tangibile si intangibile. Tarifele sunt raportate la anumite elemente de retea si de infrastructura fizica ce urmeaza a fi instalate pe, deasupra, in sau sub anumite imobile proprietate publica, tinand cont de valoarea folosintei bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii si nediscriminarii.

Pentru stabilirea categoriilor de prejudicii directe si certe s-a luat in calcul un cumul de factori cum ar fi gradul de utilizare si uzura a imobilului, perioadele de timp necesare pentru efectuarea lucrarilor de instalare, intretinere, inlocuire ori mutare a retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora, perioadele de timp pentru care se solicita amplasarea, precum si caracteristicile fizice si functionale ale echipamentelor.

Prin decizia adoptata impreuna cu partile interesate au fost stabilite tarifele maxime pozitive pentru 48 de tipuri de acces. De asemenea, decizia prevede ca tariful pentru exercitarea dreptului de acces la elemente de infrastructura ca antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, statii de baza, stalpi, piloni, turnuri, alte echipamente si infrastructuri fizice suport, precum si pentru cablurile si cutiile pentru care se exercita un alt tip de acces decat cel prevazut in anexa deciziei nu poate depasi valoarea de zero lei.

Prevederile Legii Infrastructurii

ANCOM a stabilit aceste tarife conform obligatiilor ce ii revin si in conditiile prevazute de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice.

Potrivit prevederilor legale, tarifele maxime de acces pe proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale sunt stabilite de ANCOM pe baza unei metodologii detaliate prin raportare la elementele de retea si de infrastructura ce sunt instalate pe, deasupra, in sau sub imobile proprietate publica, tinand cont de valoarea de piata a folosintei bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii si nediscriminarii.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a deciziei presedintelui ANCOM, entitatile vizate urmeaza sa publice, modifice sau completeze conditiile in care se realizeaza dreptul de acces (inclusiv tarifele maxime) la imobile proprietate publica, precum si documentele pe care solicitantul urmeaza sa le prezinte in vederea dovedirii indeplinirii acestor conditii. Cuantumul tarifelor de acces pe proprietatea publica va fi plafonat la nivelul maximal stabilit prin decizia presedintelui ANCOM.