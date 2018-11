ANCOM despre tehnologiile 5G

148548 – 16112018 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va organiza, in data de 21 noiembrie 2018, o noua editie a conferintei internationale anuale, dedicata in acest an subiectului de actualitate la nivel mondial in domeniul comunicatiilor electronice: tehnologiile 5G. Evenimentul va avea loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

In cadrul conferintei, cu titlul “5G – motorul celei de-a patra revolutii industriale”, vor fi prezentate obiectivele si directiile de actiune ale statului, asa cum au fost ele identificate prin Strategia Nationala privind implementarea 5G. Evenimentul va aduce la masa discutiilor factori de decizie politica, reprezentanti ai autoritatilor de reglementare, furnizori de continut si inovatori, operatori de retele, producatori de echipamente si reprezentanti ai mediului academic, pe parcursul a trei sesiuni interactive si interesante pentru a discuta despre noua tehnologie ce va marca o perioada de evolutii rapide in viata fiecaruia dintre noi.

In cadrul conferintei vor fi detaliate exemple de bune practici adoptate la nivel european in vederea transpunerii in realitate a viziunii 5G, vor fi prezentate viitoarele modele de afaceri si aplicatii, precum si stadiul pregatirii operatorilor de retele si servicii de comunicatii pentru implementarea tehnologiilor 5G.

In cadrul evenimentului va fi organizata si o expozitie in care producatorii de echipamente vor prezenta prototipuri de echipamente capabile sa sustina tehnologiile 5G.