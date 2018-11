Consulatul General al României din Edinburgh, operațional

148422 – 08112018 – Ministerul Afacerilor Externe informează că începând de miercuri, 7 noiembrie 2018, Consulatul General al României la Edinburgh din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost deschis cetățenilor români, solicitanți de servicii consulare, ca urmare a ridicării rangului biroului consular existent la cel de consulat general. Astfel, în prezent, România are operaționalizate pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord două reprezentanțe diplomatice și consulare care oferă servicii, asistență și protecție consulară numărului semnificativ de cetățeni români care se regăsesc pe teritoriul acestui stat.

Totodată, ridicarea la rang de consulat general a biroului consular de la Edinburgh se circumscrie procesului complex de extindere a rețelei consulare a României care, alături de deschiderea Consulatului General al României la Miami (SUA) și a Biroului Consular de la Melbourne (Australia), include și operaționalizarea, în cel mai scurt timp, a oficiului consular de la Manchester (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).

Din 7 noiembrie 2018, Consulatul General al României la Edinburgh primește și procesează cererile de servicii, asistență și protecție consulară formulate de către cetățenii români din circumscripția consulară formată din: Scoția (Aberdeenshire, Angus, Argyll and Bute, Ayrshire, Dumfries and Galloway, Dunbartonshire, Dundee, Edinburgh, Fife, Glasgow, Highland and Islands, Inverclyde, Lanarkshire, Lothian Region, Perth and Kinross, Renfrewshire, Scottish Borders, Sterling and Clackmannanshire) și Irlanda de Nord (Antrim, Armagh, Belfast, Derry and Londonderry, Down, Fermanagh, Tyrone).

Coordonatele Consulatului General al României la Edinburgh sunt următoarele:

Adresă: 7-9 North St. David Street, Edinburgh, EH2 1AW

Telefoane informații consulare pentru cetățenii români (Call Center – București): 0044 131 524 9491; 0044 131 524 9492.

Telefon urgență: 0044 7951 85 84 45 – numărul de telefon este strict pentru anunțarea unor situații deosebite (accidente,decese) în care se află cetățenii români. La această linie de telefon NU se fac programări și nu se furnizează informații consulare!