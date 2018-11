Continuă gâlceava între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 5

148340– 01112018 – Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, si consilieri ai primarului general al Capitalei s-au intalnit ieri la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, cu familiile care au ramas fara locuinte in urma incendiului care a avut loc in data de 8 septembrie 2018, in sectorul 5 al Capitalei.

In cadrul intalnirii au fost stabiliti pasii administrativi care trebuie urmati pentru ca familiile sinistrate sa fie mutate, in cel mai scurt timp, in locuintele de necesitate ale Primariei Capitalei, in baza unor contracte de inchiriere.

Aurelian Badulescu: ”In urma discutiilor avute cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a fost in permanenta la curent cu situatia dvs., si dupa ce am epuizat discutiile cu Primaria Sectorului 5, din pacate fara niciun rezultat, am hotarat sa gasim o solutie pentru a va muta, in baza unor contracte de inchiriere, care se vor innoi din sase in sase luni, in locuintele de necesitate situate in Piata Natiunile Unite. Astfel, pentru a beneficia de aceste locuinte, este necesar sa depuneti cat mai repede dosarele, urmand ca dupa aprobarea lor de catre primarul general si dupa indeplinirea celorlalti pasi administrativi, sa incepem mutarea dvs. in aceste apartamente. Veti avea sprijinul nostru inclusiv pentru a va muta din caminul Colegiului Dumitru Motoc in blocurile Primariei Municipiului Bucuresti”.

Primăria Capitalei susține că reprezentantii săi au fost in permanenta legatura cu persoanele sinistrate punandu-le la dispozitie, in toata aceasta perioada, asistenta juridica.

”Mai mult decat atat, Primaria Municipiului Bucuresti a incercat in repetate randuri sa identifice o solutie pentru familiile sinistrate insa Primaria Sectorului 5 a refuzat sprijinul PMB”, se arată într-un comunicat de presă.