Klaus Iohannis: ”Nu permiteți ca viitorul să fie decis în absența voastră sau fără să fiți consultați”

148431 – 08112018 – Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 noiembrie a.c., un mesaj în cadrul celei de-a III-a ediții a Summitului Tinerilor.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

„Transmit felicitări Guvernanței Programului Capitala Tineretului din România, dar și partenerilor care vă sunt alături, pentru întreaga activitate pe care o desfășurați pentru apărarea și promovarea intereselor tinerilor, precum și pentru eforturile depuse în dezvoltarea și implementarea programelor și politicilor adresate acestora. Mă bucur să văd că reușiți de fiecare dată să organizați cum se cuvine evenimente dedicate, în exclusivitate, tinerilor.

Când am primit pentru prima dată invitația de a mă alătura proiectelor voastre, nu am stat prea mult pe gânduri pentru că fără o implicare serioasă și largă, inițiativele de acest gen nu pot avea succes. Este și motivul pentru care, anul trecut, am acordat Înaltul Patronaj programului Capitala Tineretului din România. Acum câteva luni, ne-am întâlnit la Bacău unde am dezbătut, alături de colegele și colegii voștri, «Viziunea tinerilor pentru viitorul României». Am fost cu toții de acord că noua generație are nevoie de încurajări și sprijin real pentru a se implica mai mult în viața civică. De asemenea, am înțeles nevoia de a fi consultată în momentul în care se iau decizii care o vizează.

Tema Summitului de astăzi – Construiește Europa Generației Tale – mi se pare foarte potrivită pentru contextul în care ne aflăm. În mai puțin de două luni, România va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar comunitatea europeană așteaptă de la noi nu doar un mandat serios, dar mai ales rezultate foarte bune. Mă bazez pe implicarea voastră în această etapă. Faceți parte din generația care dispune de suficient entuziasm și creativitate pentru a putea readuce optimismul în viitorul proiectului european și sunt sigur că, împreună, vom găsi soluții pentru a depăși provocările actuale cu care se confruntă atât societatea românească, cât și Uniunea. Este un test pe care sper că îl vom trece cu succes și, de aceea, mă aștept să aveți o contribuție inovativă și constantă.

Am mai spus-o și voi repeta de câte ori am ocazia: România are nevoie de tineri în politică, în administrația publică, în mediul antreprenorial, în societatea civilă. Așa cum participarea tinerilor în programul «România Educată» a fost vitală pentru a putea definitiva și prezenta, în curând, acest proiect, tot astfel mizez în continuare pe sprijinul vostru întrucât, încă de la bun început, am considerat că aveți un loc esențial în acest demers.

Tinerii au dreptul să-și construiască propriile politici. Aceasta nu este o lozincă. Nu trebuie să permiteți ca programele și proiectele care vă sunt destinate să fie apanajul unor decidenți rupți de nevoile, ideile și aspirațiile voastre. Sunteți cei care hotărâți cum va arăta viitorul vostru, dar și al țării noastre, întrucât România de mâine vă aparține. Nicio societate nu poate progresa fără să țină cont de necesitățile și așteptările tinerei generații și de aceea țin foarte mult ca vocea voastră să fie auzită și ascultată.

Știu că mulți sunteți profund dezamăgiți de modul în care se face politică astăzi la noi. Soluția nu este abandonul sau părăsirea țării. Soluția este, și vă invit, așa cum am făcut-o și cu alte ocazii, să intrați în politică, să participați activ la procesul de luare a deciziilor. Nu permiteți ca viitorul să fie decis în absența voastră sau fără să fiți consultați. Nu permiteți ca promisiunile guvernanților să rămână simple pasaje într-o arhivă. Și dacă tot veni vorba despre promisiuni neonorate, oare cine își mai aduce aminte de perspectivele promițătoare din celebrul de-acum program de guvernare, care, între timp, s-a dovedit a fi un veritabil manual de manipulare.

De aceea, vă spun: asumați-vă cu responsabilitate rolul și credeți în puterea voastră de a schimba lucrurile! Ați demonstrat că se poate să aduceți la masa discuțiilor autoritățile publice, ați reușit să rupeți acest cerc închis al modului de a face politică, i-ați făcut conștienți de nevoile pe care le aveți. Poate că nu toți au răspuns prompt și ați întâmpinat dificultăți în a-i convinge, dar, cu siguranță, dacă veți insista, politicienii își vor da seama că, fără să țină cont de părerea voastră, nu se poate. Vă îndemn să aveți curaj și să continuați!

În final, vă felicit încă o dată pentru felul în care vă implicați, pentru modul în care ați reușit să mobilizați tinerii din diferite orașe ale României și vă rog să continuați! Vă asigur că veți găsi în mine întotdeauna un sprijin și un partener de dialog.”