Noi reglementări privind interconectarea IP pentru serviciile de telefonie

148437 – 08112018 – „Am finalizat consultarea nationala pe marginea unei decizii care armonizeaza cerintele tehnice si tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP in cazul terminarii apelurilor fixe si mobile in retelele publice de telefonie. Scopul nostru este sa asiguram sanse egale tuturor jucatorilor prezenti pe piata din Romania, in contextul in care furnizorii alternativi de servicii de apeluri la puncte fixe, detinatori de retele IP, se confrunta cu refuzul operatorilor mari privind accesul la interconectarea bazata pe aceasta tehnologie. Raspandirea tehnologiilor bazate pe IP creeaza beneficii atat pentru operatori, prin reducerea costurilor de implementare si operare si prin dezvoltarea unor noi modele de afaceri, cat si pentru utilizatorii finali, prin imbunatatirea raportului calitate-pret al serviciilor oferite”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM, in cadrul unei sedinte a Consiliului Consultativ al ANCOM in care a fost dezbatut si agreat impreuna cu industria un pachet de masuri de identificare si reglementare a cerintelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP si a tarifelor corespunzatoare serviciilor asociate interconectarii IP.

Proiectul de masuri ale ANCOM astfel agreat va fi trimis in consultare europeana catre Comisia Europeana, OAREC si celelalte autoritati de reglementare care vor putea transmite ANCOM comentarii si observatii in termen de o luna de la data notificarii. Dupa parcurgerea procedurii de consultare europeana, ANCOM poate adopta setul de masuri.

Obligatiile furnizorilor de servicii de telefonie

Conform masurilor propuse de ANCOM, furnizorii de servicii de telefonie fixa si mobila sunt obligati sa publice pe paginile proprii de internet informatiile referitoare la conditiile in care ofera acest tip de servicii de interconectare, pana cel mai tarziu la data de 1 aprilie 2019.

Alte obligatii se refera la acordarea accesului si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate si la aplicarea de conditii echivalente de interconectare in circumstante echivalente tuturor persoanelor care solicita sau beneficiaza deja de interconectare, incepand cu data de 1 mai 2019.

Tarifele serviciilor auxiliare interconectarii IP

Totodata, au fost stabilite si tarifele maxime care pot fi percepute de operatori pentru furnizarea serviciului de colocare la 9,47 euro/unitate de rack, in conditiile utilizarii unui rack standard, amplasat intr-o cladire in care se poate realiza colocarea echipamentelor beneficiarilor si la 15 euro/mp pentru spatiile colocabile situate in localitati urbane, in caz ca se doreste doar inchirierea spatiului util.

Furnizorii vizati de aceasta reglementare sunt cei 36 de furnizori de telefonie fixa si 5 de telefonie mobila identificati in anul 2017 cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile. Lista furnizorilor carora li se vor aplica masurile de reglementare propuse poate fi consultata aici.

Beneficiile interconectarii IP

Migrarea catre noile retele IP implica atat schimbari arhitecturale in retele, cat si in ceea ce priveste modul de furnizare a serviciilor, iar aceste schimbari genereaza beneficii pentru intreaga piata.

Retelele bazate pe IP integreaza tot traficul de comunicatii electronice al unui operator intr-o singura retea, fapt ce determina scaderea costului unitar pe serviciu, pe masura cresterii volumului de trafic. De asemenea, arhitecturile de tip IP permit agregarea traficului distribuit in mai multe noduri locale intr-o singura locatie (in care sa fie concentrat tot traficul), ceea ce conduce si la scaderea costurilor operationale in ansamblu.

Convergenta serviciilor conduce la reducerea costurilor ca urmare a utilizarii in comun a resurselor integrate la nivelul unei singure retele, pentru furnizarea mai multor tipuri de produse/servicii sau activitati.

Un alt beneficiu este faptul ca acest tip de interconectare are un grad ridicat de flexibilitate si permite cu usurinta modificari in functie de cerinte, precum si modernizarile tehnologice survenite in timp.

De asemenea, transportul traficului de comunicatii electronice sub forma de pachete IP, in locul alocarii unui canal dedicat pentru fiecare apel, creste eficienta retelei. Reteaua cu comutatie de pachete ruteaza pachetele prin acele parti ale retelei care dispun de resursele necesare si este capabila sa reruteze pachetele cand un router este ocupat.

In ceea ce priveste utilizatorii finali, acestia pot beneficia pe acelasi suport fizic de un numar mai mare de servicii (voce, date, video) care pot depasi, din punct de vedere calitativ, serviciile traditionale, in timp ce pretul platit pentru aceste servicii tinde sa scada.