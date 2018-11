Precizări de la Primăria Capitalei 

148531 – 15112018 – Primaria Municipiului Bucuresti dezminte informatiile vehiculate in spatiul public conform carora 1.200 de salariaţi din cadrul unor administratii subordonate ar ramane fara locuri de munca si reasigura personalul vizat de aceste schimbari ca va fi reangajat, se arata intr-un comunicat de presa.

Astfel, companiile municipale din cadrul Holdingului Municipal preiau toti angajatii din cadrul administratiilor recent desfiintate ale PMB. Procesul de angajare in noile functii este deja demarat, parte din personal fiind deja angajat pe posturi cu contracte de munca pe perioada nedeterminata, fara perioada de proba si cu mentinerea drepturilor salariale, la care se va adauga ”un procent de 10%”, parte urmand sa fie incadrate in perioada imediat urmatoare.

”Subliniem faptul ca liderii sindicali sunt informati cu privire la toate aceste aspecte, intrucat reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti au avut nenumarate intrevederi cu acestia, tocmai pentru o infromare corecta si prompta. Concret, in ceea ce-i priveste pe angajatii Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement, acestia vor fi preluati de trei companii municipale, respectiv Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde, Compania Municipala Parcuri si Gradini, Compania Municipala Agrement. Dintr-un total de 470 de angajati ALPAB, 213 vor fi transferati catre noua Directie Generala de Administratie, restul de personal urmand a fi preluat de cele trei companii. Referitor la Administratia Fondului Imobiliar, 10 angajati ai acestei institutii, dintr-un total de 153, au fost deja incadrati pe posturi in cadrul Companiei Municipale Imobiliare, urmand ca ceilalti sa fie preluati de Directia Generala de Administratie. De asemenea, personalul Administratiei Strazilor Bucuresti va fi preluat de trei companii, respectiv Compania Municipala Parking, Compania Municipala Poduri si Pasaje si Compania Municipala Managementul Traficului. In acest moment, in cadrul acestor companii sunt disponibile aproximativ 700 de posturi. Facem precizarea ca, in prezent, Administratia Strazilor Bucuresti are un numar total de 345 de salariati, din care 77 urmeaza sa fie preluati de noua Directie Generala de Administratie. De asemenea, alte 33 de persoane au fost deja angajate de companiile municipale, iar pentru restul, companiile municipale au facut deja oferte de angajare pe functii cu un profil similar de activitate. In ceea ce-i priveste pe cei 202 angajati ai Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane, acestia urmeaza a fi anagajati in cadrul Companiei Municipale Cimitire Bucuresti”, sustine Primaria Capitalei.