Președintele Iohannis, întâlnire ”secretă” la Bruxelles la comandamentul NATO

148454 – 09112018 – Presedintele Iohannis a avut, joi seara, o intalnire ”secreta” la Bruxelles la comandamentul NATO, anunță Digi24. Analistul Iulian Fota, fost consilier prezidential, a afirmat că participarea lui Iohannis la o astfel de intalnire este ”foarte onoranta” pentru Romania si arata importanta tarii noastre.

Presedintele s-a intalnit cu premierul birtanic, Theresa May, si cu premierii guvernelor Belgiei si Olandei.

Informatia privind participarea lui Klaus Iohannis la o cina organizata de NATO a fost data de publicatia Express.co.uk, in contextul prezentarii faptului ca premierul Theresa May are in aceste zile numeroase intalniri in format restrans, cu lideri europeni, pentru a discuta despre Brexit. ”Seara trecuta (n.r. – joi seara), Theresa May a fost la o cina organizata de NATO, la Bruxelles, cu cel putin trei lideri din Uniunea Europeana: al Olandei, al Romaniei si al Belgiei”, scrie Express.co.uk.

Pe agenda oficiala a sefului statului, publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale, nu este prezentata nicio informatie despre intalnirea informala a lui Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis va efectua, pe 14 noiembrie, o vizită oficială în Marea Britanie.

Cu acest prilej, el va avea o întrevedere cu Theresa May. Temele abordate vor viza relația bilaterală, stadiul negocierilor privind Brexit, prioritățile Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, cooperarea în sfera securității și apărării, precum și agenda regională.

Ca să se încadreze în data propusă pentru Brexit – 29 martie 2019 -, Theresa May își dorește semnarea acordului de ieșire din Uniunea Eropeană până la sfârșitul acestui an, deoarece actul trebuie aprobat și de parlament.

Dacă May ratează înțelegerea cu UE, Marea Britanie se va confrunta cu o părăsire a Uniunii fără o perioadă de tranziție, lucru care ar afecta economia țării.