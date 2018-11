Primarul orasului Madrid, în vizită la București

148538 – 15112018 – Primarul General, Gabriela Firea, a primit, la sediul Primariei Capitalei, vizita primarului orasului Madrid, Manuela Carmena Castrillo, care s-a aflat zilele acestea, intr-o vizita in Romania.

In cadrul intrevederii, cei doi oficiali au stabilit ca un grup de experti madrileni vor veni in perioada urmatoare la Bucuresti, pentru a demara impreuna cu specialisti ai Primariei Capitalei proiecte concrete in doua dintre domeniile prevazute in memorandumul semnat recent in Capitala Spaniei: fluidizarea traficului si turismul.

Gabriela Firea: „Asa cum am convenit la Madrid, in urma semnarii memorandumului intre cele doua Capitale, sper ca vom constitui, cat mai rapid, grupuri de lucru comune impreuna cu specialistii madrileni, pentru a discuta despre cele mai importante domenii de dezvoltare ale Bucurestiului, in special despre traficul rutier, care reprezinta, pentru Capitala Romaniei, o problema pentru a carei rezolvare lucram intens. Am aprobat un plan de mobilitate, am cumparat 400 de autobuze noi euro 6, vom mai achizitiona 100 de autobuze electrice, 100 tramvaie, 100 troleibuze, precum si alte 100 de autobuze GNC. Am demarat de asemenea lucrari de infrastructura menite sa fluidizeze traficul, largirea unor artere si realizarea de pasaje in zone intens circulate din Bucuresti”.

La randul sau, primarul orasului Madrid, Manuela Carmena Castrillo, a dat asigurari ca Bucurestiul va beneficia de asistenta specialistilor madrileni in domenii care vizeaza dezoltarea orasului si a evideniat faptul ca administratia pe care o conduce a implementat, pentru fluidizarea traficului, dar si in scopul reducerii poluarii, masuri restrictive: „Am stabilit recent o noua norma pentru tot Madridul, care va intra in vigoare la 30 noiembrie, prin care nu se va mai putea circula cu viteze mai mari de 30km/h in oras, nici pe timp de zi, nici pe timp de noapte. Traficul va fi mai lent, dar mai fluent. Exista contestatari, insa suntem increzatori ca oamenii ne vor sprijini. In paralel, acordam facilitati taximetristilor care isi achizitioneaza autoturisme nepoluante, fara sa le impunem totusi acest lucru. Cred ca este nevoie de masuri dure, astfel incat sa putem scadea gradul de poluare in marile orase si sa contribuim astfel la cresterea duratei de viata a cetatenilor. O statistica a bolilor respiratorii, de exemplu, reprezinta un indicator bun pentru gradul de poluare dintr-un oras”.

Primarul orasului Madrid, Manuela Carmena Castrillo, a mai explicat ca in ultimii ani, in Capitala Spaniei s-au facut eforturi sustinute pentru modernizarea parcului auto destinat transportului public, prin achizitionarea de mijloace de transport public in comun, mai putin poluante.

Manuela Carmena Castrillo a mai adaugat ca specialistii primariei Madrid sunt dispusi sa acorde asistenta Bucurestiului, pentru dezvoltarea unor proiecte in domeniul turismului, astfel incat Capitala Romaniei sa devina o destinatie atractiva pentru cetatenii din Spania.

In luna octombrie, Primarul General al Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, si Primarul Orasului Madrid, Manuela Carmena Castrillo, au semnat in capitala Spaniei, la sediul municipalitatii madrilene, Memorandumul de Intelegere dintre Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si Primaria Madridului.

Cele doua orase au identificat o serie de domenii in care sunt interesate sa dezvolte colaborarea: dezvoltarea durabila, din perspectiva Agendei 2030, dezvoltarea infrastructurii, educatie, cultura si turism. Acordul semnat are la baza interesul comun pentru servicii publice de calitate, pentru noi cai de participare cetateneasca si pentru transformarea oraselor in medii cat mai placute pentru locuit.