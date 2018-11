România, membră a Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor

148384 – 05112018 – ”Romania a obtinut astazi cele mai multe voturi la alegerile pentru Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, in cadrul Conferintei Plenipotentiarilor, care are loc la Dubai, in Emiratele Arabe Unite. 137 dintre cele 179 de state membre prezente au votat in favoarea Romaniei! Este un mare succes pentru tara noastra, pentru ca astfel vom avea un cuvant important de spus in conducerea organizatiei care da directia la nivel international in domeniul telecomunicatiilor”, a declarat presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu. ”Victoria de astazi este o dovada in plus ca reprezentantii Romaniei la lucrarile UIT sunt foarte activi si apreciati de colegii lor. Multumiri tuturor celor care s-au implicat in acest proces si care au contribuit la succesul Romaniei. Bucuria si emotia noastra sunt duble, avand in vedere ca ne aflam in anul Centenarului”, a declarat Manuela Catrina, secretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Romania a participat la alegeri in cadrul Regiunii C (Europa de Est si Asia de Nord), unde 7 tari au candidat pentru 5 locuri. Pe baza voturilor primite, Romania, Federatia Rusa, Polonia, Azerbaidjan si Republica Ceha au obtinut mandate in cadrul Consiliului UIT.

Conferinta Plenipotentiarilor are loc o data la fiecare 4 ani, pentru a alege conducerea organizatiei si pentru a stabili directiile de dezbatere pana la urmatoarea editie. Anul acesta, Conferinta are loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, in perioada 29 octombrie – 16 noiembrie. In cadrul aceleiasi conferinte, Houlin Zhao a fost reales in functia de Secretar General al UIT, iar Malcolm Johnson a fost reconfirmat in postul de Secretar General adjunct.