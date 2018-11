Strategia 5G pentru România, în consultare publică

148614 – 22112018 – ”5G va insemna o adevarata revolutie industriala si o sansa de a reduce decalajele de dezvoltare din Romania. Studiile arata ca efectele implementarii 5G se vor vedea in economia romaneasca prin generarea de venituri de peste 4,7 miliarde de euro, crearea a peste 250 de mii de locuri de munca si cresterea cifrei de afaceri din industrii inteligente de la 3,7 miliarde de dolari in 2020, la 9 miliarde de dolari in 2026. Ne propunem ca, pana in anul 2025, toate centrele urbane, autostrazile si caile ferate modernizate, porturile si aeroporturile internationale sa fie acoperite cu noua tehnologie. De asemenea, pentru maximizarea beneficiilor socio-economice, dorim sa avem 7 proiecte pilot, distribuite pe intreg teritoriul tarii”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM, in cadrul editiei din acest an a conferintei internationale a ANCOM.

Strategia 5G pentru Romania

In cadrul conferintei internationale a ANCOM, intitulata ”5G – motorul celei de-a patra revolutii industrial”, a fost lansata in dezbatere publica Strategia nationala pentru implementarea 5G in Romania.

Strategia isi propune ca obiective strategice lansarea rapida a serviciilor (in anul 2020) in cateva orase fanion ale Romaniei, alese pe criterii socio-economice, in contextul in care anul viitor vor fi puse la dispozitia operatorilor resurse suplimentare de spectru radio si accelerarea beneficiilor 5G, prin acoperirea cu noua tehnologie a tuturor centrelor urbane functionale, a autostrazilor si cailor ferate modernizate, a porturilor si aeroporturilor internationale si a parcurilor industriale din intreaga tara. Alte obiective sunt stimularea dezvoltarii retelelor 5G, prin reglementari simplificate pentru construirea de noi infrastructuri fizice, transpunerea in legislatia nationala a Codului European al Comunicatiilor Electronice si promovarea noilor utilizari si stimularea cooperarii, prin operationalizarea Aliantei pentru 5G, implementarea standardizarilor tehnice europene si internationale si armonizare europeana a utilizarii frecventelor radio.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, in cadrul Strategiei 5G au fost stabilite si directiile prioritare de actiune ce constau in adaptarea infrastructurilor la tehnologia 5G, organizarea licitatiei pentru acordarea drepturilor de utilizare in cadrul benzilor de frecvente optime pentru primele dezvoltari comerciale, valorificarea 5G pentru siguranta publica si securitate, prin imbunatatirea calitatii serviciilor publice de interventie in caz de urgenta si realizarea a 7 proiecte pilot, distribuite pe intreg teritoriul tarii pentru maximizarea beneficiilor socio-economice.

Strategia a fost elaborata in cadrul unui grup de lucru inter-institutional, coordonat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si ANCOM, din care au facut parte reprezentanti ai ministerelor, ai institutiilor administratiei publice si a celor din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala. La elaborarea documentului au contribuit si reprezentantii organizatiilor consiliilor judetene, municipiilor, oraselor si comunelor.

Piata de comunicatii electronice din Romania

Conform datelor statistice preliminare analizate de ANCOM, in ceea ce priveste telefonia mobila, la 30 iunie 2018 erau 22,2 milioane de utilizatori, iar rata de penetrare a cartelelor SIM la 100 de locuitori era de 113,7 %. In primul semestru al acestui an, romanii au vorbit 33,2 miliarde minute (cu 3% mai putin decat in semestrul anterior) si au trimis 6,8 miliarde SMS-uri (cu 12,5% mai putin decat in perioada anterioara). Aceeasi tendinta a fost inregistrata si de comunicatiile de tip MMS – scadere de 12% si de traficul video 3G (-0,8%).

”Serviciile clasice de voce si SMS si-au epuizat potentialul de crestere, sunt tot mai des inlocuite de servicii de mesagerie si voce instant, de internetul 2.0. Conexiunile care permit viteze mari la internet au ajuns sa detina o pondere de 85% in totalul conexiunilor. Raportat la numarul de locuitori, traficul de internet mobil a inregistrat o crestere de aproape 45% in prima jumatate a anului 2018, pana la 2,3 GB/luna. Sustinerea pe termen lung a unor asemenea ritmuri de crestere in internetul mobil necesita 5G. Este totodata ocazia perfecta pentru saltul de competitivitate prin crearea de noi modele de afaceri si utilizari inovative, in comunicatii si in alte sectoare”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM, in cadrul celei de-a doua sesiuni dedicate inovatorilor.

Alocarea spectrului optim 5G in Romania

”Prin licitatia de spectru de anul viitor, vom disponibiliza 605 MHz pentru implementarea rapida a noilor tehnologii 5G in Romania. In acest moment, operatorii de comunicatii din Romania folosesc un total de 770 MHz dar, pentru furnizarea de viteze de pana la 20 de ori mai mari decat cele in 4G, este necesar mai mult spectru”, a declarat Bogdan Iana, vicepresedintele ANCOM, in cadrul unei sesiuni dedicate operatorilor din Romania.