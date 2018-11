Țuțuianu: Sfârșitul nu-i aici

148426 – 07112018 – Senatorul dâmbovițen Adrian Tutuianu, exclus luni din PSD, anunta ca razboiul nu s-a terminat si ca in maxim un an il va invinge pe Liviu Dragnea. Tutuianu anunta ca sunt multi parlamentari care se afla de partea sa.

”Sunt foarte multi dintre cei din Parlament care impartasesc opiniile mele. Unii se vor face auziti, altii nu vor avea acest curaj si vor incerca sa se alature echipei la final. Eu sunt convins ca se vor gasi multi oameni in PSD care vor vorbi. Acest razboi nu se incheie aici, el va fi unul de lunga durata, de cateva luni, de un an de zile. Cei care au considerat ca sunt usor de ucis inseamna ca nu m-au cunoscut foarte bine. Eu sunt un tip foarte bataios, am dus batalii grele si le-am castigat”, a declarat, miercuri, Tutuianu.

”Problema noastra nu este partidul, ci liderul partidului”, a subliniat Tutuianu, care a precizat că Rovana Plumb, delegata presedinte interimar al organizatiei Dambovita a PSD, nu a fost de aproape un an in judet și că nu a sprijinit niciodata proiecte, chiar si acolo unde putea sa o faca foarte aplicat ca este ministru al Fondurilor Europene.

”Azi am înțeles că Oprea (fost președinte CJ Dâmbovița) a mers la Consiliului Județean Dâmbovița, unde a proferat amenințări că schimbă conducerea CJ, că el e omul lui Rovana acolo și că are mandatul Rovanei Plumb. Cred că se descalifică amândoi prin aceste acțiuni. Sunt foarte bucuros că am primit nenumărate mesaje de susținere de la membri de partid și de la cetățeni, care se și simț atacați și îngrjiorați că nu se vor mai face investitiții în orașul lor și că vor fi izolați. Sper să convingem partidul că trebuie să se trezească din letargie și că drumul cu Dragnea în frunte e un drum care va duce la consecințe deosebit de grave pentru partid”, a declarat Adrian Țuțuianu.

El a mai spus că va vota proiectele care țin de infrastructură, de economie și de reformarea sistemului judiciar, dar va fi un ”votant critic”: ”Eu n-am să votez vreo moțiune contra unui guvern PSD, dar voi fi critic acolo unde trebuie. O să votez proiectele importante pentru infrastructură, pentru economie, pentru reforma sistemului judiciar, pentru reforma sistemului de incompatibilități, dar nu voi fi un votant pur și simplu, ci un votant critic. Nu mă dezic de ce am făcut și ce cred despre PSD. Problema noastră nu e partidul, ci liderul partidului”. Întrebat dacă cei care îl susțin pe el și pe Marian Neacșu sunt șantajați, Țuțuianu a răspuns: ”Unii sunt șantajați, amenințați, altora li se fac promisiuni”.