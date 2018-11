USR: Primăria Capitalei voia să cumpere 177 de apartamente la un preț mediu de 1.500 euro/mp

148633 – 23112018 – USR anunță că a blocat, alături de Opoziția din Consiliul General, ”o afacere imobiliară de proporții pe care Gabriela Firea și majoritatea PSD-ALDE au pus-o la cale pe bani publici”.

”Mai precis, Primăria ar fi vrut să cumpere nu mai puțin de 177 de apartamente la un preț mediu de peste 1.500 euro/mp. Beneficiarii acestei afaceri ar fi fost, printre alții, societatea care deține groapa de gunoi de la Chiajna (o mare problemă de mediu la care Primăria închide ochii de ani de zile) și dezvoltatorul cartierului Greenfield pentru care aceeași primărie a fost de acord să taie pădurea Băneasa cu un drum care nu este în interesul bucureștenilor, ci al rechinilor imobiliari”, se arată într-un comunicat de presă.

”Ce a vrut să facă Gabriela Firea se cheamă furt cu mâna altuia. Primarul Capitalei ar fi vrut ca acest Consiliu să gireze prin vot o afacere ce ridică suspiciuni majore. În primul rând sunt suspiciuni legate de preț – mult mai mare decât prețul mediu de pe piața. În al doilea rând, sunt și suspiciuni legate de firmele care ar fi încasat cele mai mari sume de bani din această afacere. E vorba despre cei care au groapa de gunoi de la Chiajna și despre cei care au dezvoltat cartierul Greenfieled. USR nu va vota acest proiect până când Primăria nu va reuși să demonteze aceste suspiciuni”, a declarat Roxana Wring, președinte USR București și consilier municipal.

Primăria Capitalei: ”Consilierii USR si PNL si-au batut joc de medicii, asistentele medicale si infirmierele care sperau sa se poata muta in casa noua in prag de sarbatori”!

Consilierii generali USR si PNL au respins, in sedinta de consiliu, proiectul de hotarare care prevedea achizitionarea de unitati locative cu destinatia de locuinte pentru personalul angajat in unitatile sanitare aflate in administrarea Primariei Capitalei.

Gabriela Firea: ”Consider ca prin acest vot negativ, consilierii USR si PNL si-au batut joc de medicii, asistentele medicale si infirmierele care sperau sa se poata muta in casa noua in prag de sarbatori! Astazi s-a demonstrat ca interesul politic primeaza, in detrimentul celor care, in fiecare zi, salveaza vieti! Totodata, doresc sa ii felicit pe consilierii generali de la PSD, ALDE si PMP care au votat cu demnitate, in interesul oamenilor care merita tot respectul nostru pentru munca pe care o depun zi de zi”.

Proiectul de hotarare a fost respins cu 32 de voturi ‘pentru’ – PSD, ALDE, PMP, 9 abtineri (6 de la PNL si 3 de la USR), precum si cu 8 voturi impotriva din partea USR.

Desi aceasta initiativa a fost respinsa, in aceeasi sedinta de consiliu fusese aprobata metodologia de lucru pentru repartizarea locuințelor de serviciu de către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea CGMB prin ASSMB, a documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor și punctajelor aferente pentru întocmirea listei de priorități.

Potrivit declaratiilor Gabrielei Firea, s-au demarat procedurile de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu această destinație, iar o comisie de evaluare a selectat un număr total de 177 unități locative tip apartament cu 1, 2 si 3 camere confort I amplasate in Municipiul București si limitrof, din cele 600 care vor fi cumparate de Primaria Capitalei.