148585 – 20112018 – Începând cu 20 noiembrie 1959 celebrăm drepturile copilului când UNICEF a emis Declaratia Drepturilor Copilului. În aceeaşi dată a anului 1989 a fost adoptată Convenția asupra Drepturilor Copilului de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Astfel, ziua de 20 noiembrie a fost adoptată ca Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului (Aniversarea Convenției cu Privire la Drepturile Copilului) în mai mult de 180 de ţări membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).

Convenţia a fost ratificată şi în România prin Legea nr. 18/1990, în 28 septembrie 1990. Prevederile Convenţiei au constituit baza pentru Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prin care sunt prezentate drepturile şi libertăţile de care trebuie să se bucure fiecare copil.

Potrivit UNICEF, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este o acțiune globală ce are loc anual cu motto-ul „pentru copii, de către copii”.

Data de 20 noiembrie este o zi în care copiii sunt încurajaţi să se exprime şi „vor prelua” roluri impotante în media, politică, business, sport și divertisment, pentru a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă.

Adulții și copiii de pe mapamond devin astăzi solidari cu copiii vulnerabili şi promovează drepturile lor, ca de exemplu accesul la educaţie.

Tema acestei zile în 2018 este „Children are taking over and turning the world blue”.

Oricine se poate alătura Campaniei #GoBlue, iniţiată de UNICEF, în semn de susţinere pentru acţiunile copiilor.

ONU a făcut o recomandare statelor membre să aleagă şi o zi dedicată copiilor. Cele mai multe state, inclusiv România, au ales data de 1 iunie pentru a celebra Ziua Internaţională a Copiilor. Sursa: basilica.ro