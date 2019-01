ANCOM propune retragerea obligatiilor Telekom de pe piata de tranzit national

149178 – 22012019 – ANCOM supune consultarii publice rezultatele procesului de revizuire a pietei de gros corespunzatoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor in retele publice de telefonie, pe care Telekom Communications Romania detinea putere semnificativa, conform analizei din anul 2013. Analiza actuala a ANCOM arata ca situatia concurentiala pe aceasta piata s-a schimbat de la adoptarea masurilor de reglementare precedente, piata tinzand catre concurenta efectiva, in orizontul de timp evaluat.

Analiza efectuata de ANCOM pe piata de gros a serviciilor de tranzit national comutat al apelurilor in retelele publice de telefonie arata ca, desi barierele existente la intrarea pe aceasta piata se mentin, acestea sunt mai putin semnificative, existand alternative viabile la serviciile de tranzit national oferite de Telekom. La sfarsitul anului 2017 existau 8 furnizori activi de servicii de tranzit national.

In acelasi timp, din perspectiva dinamicii pietei, volumul foarte mic al pietei (168 milioane minute), in scadere cu 12,5%, in perioada 2013 – 2017, structura eterogena a acesteia, cererea in continua scadere din partea operatorilor pentru astfel de servicii, corelata cu numarul mare de contracte de interconectare directa incheiate intre operatorii de retele publice din Romania (276 astfel de contracte la finalul anului 2017), au condus la concluzia ca piata tinde catre concurenta efectiva.

In acest context, Autoritatea propune retragerea obligatiilor pe care le are, in prezent, Telekom Communications Romania, si anume obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate, obligatia de fundamentare a tarifelor in functie de costuri, obligatia de transparenta si obligatia de nediscriminare, alocand un termen de tranzitie de un an de la intrarea in vigoare a deciziei. Acest termen permite furnizorilor care achizitioneaza in prezent servicii de tranzit comutat al apelurilor de la operatorul fost monopolist sa negocieze, sa incheie si sa implementeze acorduri de interconectare directa, utilizand tehnologia IP, cu furnizorii cu care in prezent sunt interconectati indirect, prin tranzitarea retelei Telekom.

Conform datelor disponibile, la data de 31 decembrie 2017, existau opt operatori care furnizau servicii de tranzit national comutat in Romania: Telekom Romania Communications, GTS Telecom, Digital Cable Systems, Net-Connect Communications, Media Sat, Prime Telecom, Trans Tel Services si Nooh Media.

Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 20 februarie 2019.