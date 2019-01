Cîțu, acuze extrem de grave la adresa Puterii 

149204 – 23012019 – Liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu, acuză PSD și ALDE că au premeditat criza valutară pentru ca România să își vândă ieftin rezerva de aur, planul fiind primit de Liviu Dragnea.

”Criza valutara este premeditata! Tinta – rezerva valutara a Romaniei. PSD+ALDE pe de-o parte striga ca pietele sunt manipulate iar pe de alta parte striga ca BNR trebuie sa intervina sa vanda aurul, sa vanda euro din rezerva si sa manipuleze cursul valutar. Nu vi se pare suspect?”, a scris pe Facebook Cîțu.

”Optiunile pentru Romania in ceea ce priveste criza valutara. Ce poate face BNR: Leul se depreciaza si nu intervine nimeni. BNR intervine si vinde euro din rezerva valutara. Implicit cresc dobanzile si taxa pe care trebuie sa o plateasca bancile. Dobanzi mari, sistem bancar pe butuci – criza economica intr-o luna. BNR intervine si vinde euro din rezerva valutara dar sterilizeaza interventiile (pune lei in piata in schimbul obligatiunilor). In aceasta situatie deprecierea se opreste, dobanzile cresc dar nu foarte mult dar romania pierde rezerva valutara fara sa sanse sa opreasca hemoragia. acum este clar de ce asistam la aceste introxicari in ultima perioada? Dobanzile trebuie sa ramana jos pentru ca Romania sa vanda cat mai mult din rezerva. Volume mari – preturi mai mici. BNR ramane cu singura optiune, intervine, sterilizeaza si vinde rezerva valutara”, a adăugat acesta.