George Ciamba a primit-o pe șefa Biroului Băncii Mondiale în România, Tatiana Proskuryakova

149182 – 22012019 – Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a primit-o, la 21 ianuarie 2019, pe șefa Biroului Băncii Mondiale la București (country manager pentru România şi Ungaria), Tatiana Proskuryakova.

În cadrul întâlnirii, oficialul român a prezentat prioritățile României pe perioada deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, subliniind interesul țării noastre de a contribui la procesul de consolidare a proiectului european şi la creşterea apropierii UE faţă de cetăţeni. A reliefat că mandatul Președinției României se va concentra pe promovarea coeziunii în toate cele trei dimensiuni ale sale: politică, economică şi socială.

George Ciamba a evidenţiat acţiunile ce vor fi organizate de România în timpul Președinției Consiliului UE în domenii relevante pentru activitatea Băncii Mondiale şi a asigurat reprezentantul Băncii Mondiale de întreaga disponibilitate de a coopera în cadrul unor evenimente de interes comun.

Șefa Biroului Băncii Mondiale a exprimat interes pentru menţinerea unui dialog aprofundat cu partea română, în vederea sprijinirii desfășurării în cele mai bune condiții a mandatului Președinției României la Consiliul UE. A subliniat, în acest sens, sprijinul şi cooperarea Băncii Mondiale, pornind de la experienţa instituţiei la nivel global în consilierea la nivelul politicilor publice şi derularea programelor de asistenţă tehnică şi financiară.

Convorbirile au oferit, de asemenea, oportunitatea de a analiza principalele provocări care pot afecta creșterea economică în ţara noastră.

Grupul Băncii Mondiale este format din cinci instituții financiare internaționale: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/BIRD (International Bank for Reconstruction and Development/IBRD);Corporația Financiară Internațională/CFI (International Finance Corporation/IFC); Asociația Internațională de Dezvoltare/AID (International Development Association/IDA); Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor/AGMI (Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA); Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor/CIGDDI (International Center for Settlement of Investments Disputes/ICSID).

Banca Mondială este una dintre principalele surse de asistență în domeniul dezvoltării pentru țările lumii. Misiunea sa este eradicarea sărăciei și îmbunătățirea standardului de viață al populației din țările în dezvoltare. Instituția a fost înființată la 1 iulie 1944 în urma conferenței de la Bretton Woods (SUA), odată cu Fondul Monetar Internațional. Banca reunește 188 de țări membre, iar sediul său se află la Washington D.C.

România este membră a IBRD (din 1972), IFC (din 1990), MIGA (din 1992), ICSID (din 1975) și IDA (din 2014). Activitatea Grupului Băncii Mondiale în România, demarată în anul 1991, cuprinde atât programe și proiecte publice, finanțate de către IBRD prin împrumuturi acordate direct statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, cât și proiecte private, fără garanție de stat, prin sprijinul acordat de către IFC și MIGA.