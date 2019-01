Iohannis: România susține cu fermitate consolidarea Alianței

149285 – 31012019 – Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 31 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă comună cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației comune de presă:

”Domnule Secretar General al NATO, dragă Jens, este o mare plăcere pentru mine că ne-am întâlnit astăzi la Cotroceni și am avut ocazia să discutăm chiar în profunzime chestiunile care ne preocupă legate de NATO.

Această vizită este cu atât mai importantă cu cât ne aflăm la începutul unui an special pentru NATO, fiindcă vom aniversa la sfârșitul acestui an 70 de ani de existență a Alianței, dar și pentru România este un an important, se împlinesc 15 ani de când România a aderat la NATO. Aceste aniversări oferă, evident, un bun prilej pentru a trece în revistă realizările comune, dar și pentru a arunca o privire spre viitor, spre evoluția Alianței, și, în cazul nostru, sigur, spre rolul României în NATO, un rol pe care eu îl văd ca unul important, și pentru asta ne implicăm.

Am avut o discuție, cum am spus, pe toate temele majore care preocupă structurile NATO în această perioadă. Am reconfirmat în dialogul cu Secretarul General angajamentul nostru clar de a rămâne un aliat nu numai puternic, dar și de încredere.

România, după cum am spus de multe ori, susține cu fermitate consolidarea Alianței. Este cea mai puternică alianță care a existat vreodată, dar ca să rămână așa este nevoie de multă muncă. Ne bazăm pe o relație transatlantică solidă, care este indispensabilă pentru securitatea și prosperitatea spațiului euro-atlantic.

România va continua să acționeze ca furnizor de securitate și stabilitate în regiune și, evident, va continua să își îndeplinească toate responsabilitățile asumate, dintre care în această perioadă cea mai discutată este ceea ce se numește burden sharing, adică cheltuielile alocate pentru apărare. Romania s-a angajat pentru 2% și ne ținem de această promisiune. O bună parte din acești bani merge, după cum am stabilit în CSAT, în modernizarea armatei și acest lucru a fost văzut, este văzut ca un exemplu pozitiv în NATO.

Noi contribuim activ la consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare, atât pe teritoriul propriu, cât și pe teritoriul altor state și aici aș da drept exemplu foarte bun prezența noastră în Polonia.

În același timp, România menține o contribuţie substanțială la operațiile şi misiunile aliate, și aici exemplul cel mai elocvent este, sigur, prezența noastră în Afganistan. În Afganistan suntem foarte prezenți, militarii noștri sunt foarte respectați și fac o treabă excelentă acolo. Toate aceste eforturi confirmă importanța pe care o acordăm solidarităţii aliate şi unei abordări cuprinzătoare a riscurilor.

În același timp, suntem deplin conștienți că aceste contribuții sunt absolut necesare în actualul context, un context marcat de încălcări ale dreptului internațional și de utilizarea forței militare, inclusiv în vecinătatea noastră.

Procesul de adaptare a NATO la aceste noi realități este în desfășurare și trebuie să continue. O postură de descurajare şi apărare credibilă şi eficientă este esențială pentru a răspunde amenințărilor complexe.

Obiectivul este asigurarea implementării depline a măsurilor convenite, prin efort colectiv, sigur, și de o manieră coerentă și susținută.

Apărarea pe flancul estic și în regiunea Mării Negre, care ne interesează extrem de mult, trebuie să rămână o prioritate, cu atât mai mult cu cât situația de securitate din zona noastră reprezintă o sursă de preocupare majoră pentru NATO.

Am discutat cu domnul Secretar General despre progresele înregistrate în implementarea prezenței aliate înaintate în regiunea noastră. Pe baza acestora, vom acționa în continuare pentru consolidarea Brigăzii Multinaționale de la Craiova, pentru asigurarea unei prezențe constante a navelor aliate în Marea Neagră, foarte important în această perioadă, precum și pentru stabilirea unor aranjamente militare de comandă și control cât mai eficiente.

Aceste măsuri fac parte dintr-o abordare strategică, pe termen a lung, o abordare care privește întreaga regiune a Mării Negre, care este, evident, de o importanță majoră pentru noi, dar prin implicarea noastră, prin efortul nostru am reușit să facem pe toți aliații să înțeleagă importanța acestei regiuni a Mării Negre, și am reușit.

În același timp, am susținut importanța continuării unui sprijin activ al NATO pentru partenerii săi care sunt vizați de ameninţări, fie de natură convențională, fie de natură hibridă.

Nu în ultimul rând, în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, am abordat relația NATO cu Uniunea Europeană. Amândoi suntem de părere că este nevoie a) de o colaborare, cooperare strânsă; b) de o implicare şi de o parte şi de alta în proiecte care se completează reciproc şi nu se concurează reciproc. Noi credem că o abordare serioasă, de perspectivă, solidă – este o abordare de tip complementar care creează sinergii. Din poziția de stat puternic, dedicat în egală măsură proiectului european şi consolidării în continuare a NATO, şi foarte important, a relației transatlantice, România va valorifica toate oportunitățile pentru susținerea dezvoltării Parteneriatului Strategic între NATO şi Uniunea Europeană.

Vă mulţumesc!”