Moneda euro, tot mai îndepărtată

149282 – 31012019 – Reprezentanța Comisiei Europene în România anunță că țara noastră îndeplinește doar unul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat că România va trece la euro în 2024. Așadar, România îndeplinește unul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, și anume criteriul legat de finanțele publice, dar nu îndeplinește criteriile legate de stabilitatea prețurilor, de cursul de schimb și de ratele dobânzilor pe termen lung, iar legislația nu este compatibilă în întregime cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Sursa: Raportul de convergență pe 2018, care evaluează progresele înregistrate de statele membre în direcția adoptării monedei euro

Iată care sunt criteriile ilustrate într-un mod simplificat

România îndeplinește criteriul legat de finanțele publice, însă celelate trei, legate de stabilitatea prețurilor, stabilitatea cursului de schimb și a ratelor dobânzilor pe termen lung nu sunt îndeplinite încă.

De asemenea, legislația nu este compatibilă în întregime cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), mai transmite Reprezentanța Comisiei Europene.

Datele prezentate provin din raportul de convergență pe 2018, care evaluează progresele înregistrate de statele membre în direcția adoptării monedei euro.

C a să intre în zona euro o țară UE trebuie să îndeplinească mai multe criterii, cunoscute ca și criterii Maastricht. România îndeplinea în anii care au trecut o parte a acestor criterii însă evoluțiile ultimului an au îndepărtat-o de acest punct.

”În acest moment şi temporar am ieşit din marja de conformare, dar lucrurile se pot corecta dacă se doreşte politic, şi aici e nevoie de o voinţă politică guvernamentală, nota bene. Faţă de acel comitet, nu vreau să sune sceptic, dar noi am avut deja un comitet, doar că el a fost sub coordonarea BNR. Acum vom avea un comitet sub coordonarea Guvernului. Pot să vă spun că eu nu o să fac un comitet sub coordonarea Administraţiei Prezidenţiale. În esenţă, dacă toate aceste comiţii şi comitete se adună într-un forum serios şi se începe o discuţie aplicată, cu nişte măsuri concrete – că aici este vorba de lucruri concrete, nu de poveşti -, atunci, sigur, se poate anvizaja 2024”, afirma președintele Klaus Iohannis, în martie 2018.

Cele patru criterii economice de convergență pentru aderarea României la euro

Stabilitatea prețurilor. Rata inflației nu poate fi mai mare de 1,5 puncte procentuale peste rata celor 3 state membre care înregistrează cele mai bune rezultate.

Finanțe publice solide și sustenabile. Deficitul bugetar nu poate fi mai mare decât 3 % din PIB. Datoria publică nu poate fi mai mare decât 60 % din PIB.

Stabilitatea cursului de schimb. Candidatul trebuie să participe la mecanismul cursului de schimb (ERM II) timp de cel puțin doi ani fără devieri semnificative de la cursul central ERM II și fără o devalorizare a cursului central bilateral al propriei monede în raport cu euro în aceeași perioadă.

Ratele dobânzilor pe termen lung. Rata dobânzii pe termen lung nu ar trebui să fie mai mare de doi puncte procentuale peste rata celor trei state membre care înregistrează cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a prețurilor.