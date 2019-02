149352 – 06022019 –Zeci de politicieni, foști miniștri, oameni de afaceri, parlamentari, magistrați sau înalți funcționari ar putea scăpa de condamnările definitive pronunțate de completurile de cinci de la Înalta Curte din 2014 încoace dacă ministrul Justiției, Tudorel Toader, va promova OUG-ul privind lărgirea termenului de contestație în anulare.

G4Media.ro prezintă lista completă a numelor și dosarele aferente care ar putea beneficia de această măsură, listă realizată în colaborare cu avocați și specialiști în drept. Condamnările nu se șterg automat, ci procesul se reia iar la capătul lui, după noi termene, cei condamnați definitiv au o șansă să scape sau riscă să fie din nou condamnați, în caz că faptele nu se prescriu între timp.

Pe 7 noiembrie anul trecut, Curtea Constituțională a admis, cu 7 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă” sesizarea premierului Viorica Dăncilă privind compunerea completurilor de 5 judecători de la Înalta Curte în perioada 2014 – 2018. În urma deciziei CCR de, Înalta Curte a fost obligată să-i tragă la sorți pe toți judecătorii din completurile de 5, fiind astfel puse sub semnul întrebării toate deciziile luate de instanța supremă în ultimii patru ani.

1. Marele beneficiar este Liviu Dragnea, în dosarul Referendum nr. 2795/1/2015, condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare și termen de încercare 4 ani; data faptei – 13-29.07.2012. Limitele de pedeapsa pentru infracțiunea pentru care a fost condamnat prevazuta de art 13 din legea 78/2000 : între 1 și 5 ani închisoare. Termenul de prescripție cf Codului penal (nemodificat) : 5 ani la care se adaugă 2,5 ani (prescripție speciala). Cu alte cuvinte, răspunderea penala a lui Liviu Dragnea in dosarul Referendumului se prescrie în 7,5 ani de la data faptei, adică la sfârșitul lui 2019. Repus în termenul de a face contestație în anulare, Liviu Dragnea va primi cel mai probabil termen în septembrie, iar la prima/a doua ședință avocații vor invoca prescripția cerând închiderea dosarului fără rejudecare. Cazier fără condamnare, liber sa ocupe demnitatea publică de prim-ministru și evident sa candideze la președinție.

2. Miron Mitrea. Dosarul 553/1/2014. 2 ani cu executare, luare de mita în Dosarul ”Casă pentru mama”. fapta 2001 – 2002 ; termen prescriere 8 ani (Cod penal nemodificat), 5 ani (Cod penal modificat), total prescripție 12 ani(vechi)/7,5 ani (după modificări), ambele termene împlinite. Confiscare 327.928 lei

3. Cătălin Voicu, fost senator PSD. Dosarul 1541/1/2014. 7 ani de închisoare cu executare pt Trafic de influenta Abuz in serviciu, fapta 2004-2005 200.000 Eur + 119.000 lei

4. Thuma Hubert (fost deputat PNL). Dosarul 1942/1/2014. Infracțiuni de coruptie, 6 luni închisoare cu suspendare

5. Monica Iacob Ridzi (fost ministru PDL). Dosarul 2616/1/2014 Infracțiuni de coruptie, 5 ani închisoare cu executare

6. George Copos. Dosarul 2890/1/2014. Evaziune fiscala, spalare bani, 4 ani cu executare

7. Codruț Sereș și alții. Dosarul 3095/1/2014. Subminarea economiei nationale.

8. Mladin Adrian, fost primar comuna Jilava, fostul primar al comunei Snagov Apostol Muşat. Dosarul 4217/1/2014. Trafic de influenta, fals intelectual 5 ani şi 10 luni închisoare cu executare, într-un dosar privind retrocedarea ilegală a unor terenuri. Musat Apostol a primit 4 ani de închisoare cu executare.

9. Irina Jianu, Miron Mitrea. Dosarul 4071/1/2014. Infractiuni de coruptie

10. Cătălin Rădulescu (deputat PSD). Dosarele 4350/1/2014, 4041/1/2015, 2439/1/2016. Dare de mită, 1,6 ani cu suspendare, fapta în perioada ianuarie 2013 – februarie 2014

11. Deputat Cătălin Teodorescu, vicepresedinte ANRP, cu Cocos Dorin, Sergiu Diacomatu, Crinuța Dumitrean. Dosar 1638/1/2015. Dosarul fostei procuror sef DIICOT Alina Bica, referitor la despagubiri ANRP

12. Nagy Zsolt. Dosarul 522/1/2015. Trădare prin transmiterea de secrete, dosarul privatizărilor strategice, 4 ani cu executare

13. Adriean Videanu. Dosarul 2141/1/2015. Infractiuni coruptie, achitat, DNA poate face contestatie în anulare

14. Tudor Chiuariu, fost ministru al justitiei PNL. Dosarul 2316/1/2015. Trafic de influenta, luare de mita dosar retrocedări, achitat.

15. Hrebenciuc Viorel, Sturza Paltin, Adam Ioan, deputat PSD. Dosarul 2533/1/2015. Retrocedari ilegale, luare de mita, trafic de influenta – prima instanta de fond. Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc – 2 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. ”Printul” Gheorghe Paltin-Sturdza – 3 ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta. Andrei Hrebenciuc – 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influenta. Fostul deputat PSD Ioan Adam – 2 ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influentă,

Judecatorul Lordand Ordog – trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.

16. Fost deputat PMP Popescu Florin Aurelian, fost președinte CJ Dâmbovita. Dosarul 2536/1/2015. 2 ani cu executare, infractiuni de coruptie,, evaziune, 60 tone pui grill

17. Cosma Mircea, Cosma Vlad Alexandru. Dosarul 2885/1/2015. Dare de mită, nefinalizat

18. Sandu Gabriel si Cocos Dorin, Nicolae Dumitru și Gheorghe Ștefan.Dosarele 3761/1/2015, 4538/1/2015. Dosar Microsoft, 2 ani și 4 luni închisoare – în cazul inculpaților Dumitru Nicolae și Cocoș Dorin, respectiv 3 ani o lună și 10 zile închisoare – în cazul inculpatului Sandu Gabriel), Gheorghe Ştefan – 6 ani

19. Udrea Elena si Breazu Tudor. Dosarele 3847/1/2015, 4521/1/2015,, 1312/1/2016. Luare de mita Gala Bute. Elena Udrea, șase ani de închisoare cu executare / Rudel Obreja, cinci ani de închisoare

20. Odobasianu Nicu Silviu, primar Beius. Dosarul 3608/1/2015. Infractiuni de coruptie, 4 ani de închisoare cu executare

21. Dobrițoiu Corneliu, fost ministru al apărării. Dosarul 3301/1/2015. Infracțiuni de coruptie, 1 inchisoare cu suspendare in dosarul „Case pentru generali”, in legatura cu achizitionarea in conditii ilegale a unei locuinte de serviciu la pret subventionat

22. Deputat PSD Titi Holban. Dosarul 4104/1/2015. Luare de de mită, 3 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă, după ce a luat 10.000 de euro pentru a interveni la Direcţia Antifraudă în favoarea unei firme.

23. Ghită Sebastian Aurelian. Dosarul 167/1/2016. Luare de mita, dare de mita, spalare bani, abuz in serviciu

24. Deputat PSD Dâmbovița Ion Stan (decedat între timp). Dosarul 2434/1/2015 Trafic de influenta, 2 ani cu executare

25. Bica Alina și Dorin Cocoș. Dosarul 4729/1/2015

26 Alina Bica și Șerban Pop, fostul șef al fiscului. Dosarul 289/1/2016. Luare de mita, dare de mita, abuz in serviciu, ambii condamnati la 4 ani cu executare. ICCJ a decis deja in 20 dec 2018 suspendare executarea pedepsei intr-o contestatie in anulare.

27. Deputat PSD Ovidiu Marius Isăilă. Dosarul1236/1/2016. Trafic de influenta, 5,4 ani cu executare

28. Alina Bica, Bogdan Dragoș, Crinuța Dumitrean. Dosarul 704/1/2016. Abuz in serviciu, Dosar ANRP

29. Alina Bica. Dosarele. 1340/1/2016, 1376/1/

2016, 1433/1/2016. Infractiuni de coruptie

30. Stelian Fuia, fost ministru al agriculturii PDL. Dosarele 2100/1/2016. 3 ani cu executare in Dosarul Statiunea Fundulea

31. Iulian Bădescu, fost primar PSD Ploiesti. Dosarul 1695/1/2016. 3 ani cu suspendare pentru abuz in serviciu si luare de mita

32. Fost deputat PNL Mircea Rosca. Dosarul 1918/1/2016. Trafic de influenta, 3 ani cu suspendare

33. Senator PSD Sorin Lazar Constantin, Iasi. Dosarul 2305/1/2016. 1 an cu suspendare pentru abuz in serviciu

34. Severin Adrian, europarlamentar PSD. Dosarul 2675/1/2016. Luare de mita, trafic de influenta, 4 ani cu executare

35. Șova Dan, fost ministru PSD. Dosarul 2503/1/2016. Infracțiuni de coruptie, trei ani cu executare, trafic de influenta în cazul CET Govora

36. Darius Vâlcov, fost primar Slatina. Dosarul 2448/1/2016. Infracțiuni de coruptie

37. Constantin Niță, fost ministru PSD. Dosarele 3165/1/2016, 3675/1/2016. 4 ani cu executare, trafic de influenta

38. Sebastian Ghiță. Dosarele 3575/1/2016, 4137/1/2016, 67/1/2017. Infractiuni de coruptie

39. Deputat PSD Cristian Rizea. 4,8 luni cu suspendare – nedefinitivă

40. Deputat Dorinel Ursărescu, fost PNL și ALDE. Dosarul 43/1/2017, 1 an cu suspendare infracțini de coruptie

41. Deputat PSD Marian Ghiveciu. Dosarul 2551/1/2017. 3 ani cu suspendare instigare la abuz in serviciu

42. Primar Deva Mircia Muntean (PDL). Dosar 309/1/2017. 6 ani cu executare pentru accident sub influenta bauturilor alcoolice

43. Ludovic Orban, președintele PNL. Dosarul 1497/1/2017. Achitat, infracțuni de coruptie

44 Relu Fenechiu, fost ministru PNL. 2676/1/2017. Abuz in serviciu, 5 ani cu executare