PMB: Noi proiecte in domeniul consolidarii cladirilor cu risc seismic

149299 – 01022019 – Trei proiecte de hotarare in domeniul consolidarilor cladirilor cu risc seismic din Capitala au fost aprobate ieri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: ”Primaria Capitalei continua si in anul 2019 programul municipal de consolidari si, in acest sens, am propus in sedinta de Consiliu de astazi inca trei proiecte pe ordinea de zi. Doua dintre ele se refera la preluarea de catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a unui numar de imobile cu destinatia de locuinte de necesitate, iar al treilea la preluarea de la AFI a cotelor-parti proprietate de stat pentru 3 cladiri pe perioada lucrarilor de consolidare: Lipscani 29, Gabroveni 22, Calea Mosilor 71”.

Locuintele au fost transmise de la Administratia Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, pentru realizarea lucrarilor de reparatii si igienizare, pentru a putea fi folosite, ulterior, ca locuinte de necesitate in programul de consolidare a cladirilor cu risc seismic. Astfel, pe durata lucrarilor de consolidare, proprietarii pot fi cazati temporar in locuintele de necesitate puse la dispozitie de Primaria Capitalei, pentru ca lucrarile sa se desfasoare in siguranta si intr-un ritm mai alert.