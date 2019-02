USR depune două plângeri penale în urma sabotajului Fără Penali de la Camera Deputaților

149386 – 08022019 – USR va depune două plângeri penale în urma sabotajului de la Secretariatul General al Camerei Deputaților în privința inițiativei Fără Penali în funcții publice.

Astfel, USR va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele Silviei Mihalcea, secretar general al Camerei Deputaților, pentru că a întârziat cu peste 100 de zile trimiterea semnăturilor la CCR și o plângere penală pentru fals în acte oficiale pe numele lui Georgică Tobă, șeful departamentului legislativ al Camerei Deputaților, care apare ca semnatar pe nota informativă falsă cu privire la semnăturile Fără Penali care a ajuns la Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

”La comanda politică a lui Liviu Dragnea, angajații Secretariatului General au trecut în nota informativă care urma să fie trimisă Curții Constituționale un număr de 591.097 de semnături, deși USR a depus în Parlament 931.249 semnături, dintre care 825.624 validate de primării. De fapt, PSD a încercat să trimită la CCR un număr mai mic de semnături pentru a invalida automat inițiativa. În nota informativă despre Fără Penali este o cifră falsă. Și pentru acest lucru vom formula o plângere penală. Faptul că angajații Secretariatului General și-au depășit prerogativele și au dat o informare falsă, care a stat la baza unor acuzații false făcute împotriva semnatarilor și împotriva celor care au contribuit la adunarea semnăturilor, reprezintă un fapt foarte grav. Lucrurile nu sunt întâmplătoare, a fost o încercare de tergiversare a acestei inițiativei. Dacă funcționarii acceptă să îi facă jocul lui Liviu Dragnea, un condamnat penal, trebuie să știe că nu o să închidem ochii la asemenea abuzuri”, a explicat deputatul USR Stelian Ion.

”Noua încercare de blocare a inițiativei Fără Penali vine după ce Secretariatul General aflat în subordinea lui Liviu Dragnea a amânat cu peste 100 de zile trimiterea semnăturilor la Curtea Constituțională, sub pretextul fotocopierii dosarelor. În această perioadă, angajații au început să verifice semnăturile, ceea ce înseamnă depășirea atribuțiilor legale. Am avut o discuție de mai bine de o oră cu șefa Secretariatului General în care am cerut clarificări. Din perspectiva noastră, aceste cifre pe care le-au pus în notă au rolul de a sabota inițiativa astfel încât să scadă sub pragul impus de lege, undeva la 490.000 de semnături validate. Am cerut clarificări asupra notei și așteptăm să vină cu clarificări și să le înainteze Biroului Permanent. Noi am depus peste 900.000 de semnături la Camera Deputaţilor, din care peste 800.000 au fost semnături valide atestate de către primării, nu există niciun dubiu asupra veridicităţii şi validităţii acestei iniţiative cetăţeneşti care trebuie să ajungă la CCR”, a declarat deputatul Cristina Prună, liderul USR de la Camera Deputaților.

Inițiativa Fără Penali va fi trimisă la CCR luni, 11 februarie, pentru controlul de constituționalitate, având un termen de pronunțare de 60 de zile calendaristice. Ulterior, inițiativa va intra în dezbatere parlamentară.

Inițiativa Fără Penali în funcții publice propune ca articolul 37 din Constituție, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat, având următorul conținut: ”Nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat și în funcția de Președinte al României cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării”.