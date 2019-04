Atenție, contractul la distanta nu se considera incheiat doar ca urmare a exprimarii acordului verbal la telefon!

150240 – 25042019 – Dupa prezentarea ofertei pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune si acceptarea acesteia in cadrul unei convorbiri telefonice, utilizatorul mai are de parcurs inca doi pasi importanti pentru incheierea unui contract pentru servicii de comunicatii electronice. In primul rand, utilizatorul trebuie sa primeasca de la furnizor pe un suport durabil (scrisoare prin posta, e-mail sau fax etc.), oferta prezentata si agreata in cadrul convorbirii telefonice si apoi, cel mai important aspect, trebuie sa semneze oferta sau sa-si exprime acordul in scris, pe un suport durabil, contractul fiind considerat incheiat abia dupa acest moment. In plus, utilizatorul are dreptul sa se retraga din contractul la distanta in termen de 14 zile de la data exprimarii acordului in scris sau data primirii produselor, fara a invoca vreun motiv.

Contractul la distanta

Contractul la distanta este acel contract incheiat intre un furnizor de comunicatii electronice si un utilizator, in cadrul unui sistem organizat de vanzari sau de prestare de servicii, fara prezenta fizica simultana a celor doua parti, cu utilizarea exclusiva a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanta (de exemplu, telefon, scrisoare, e-mail, aplicatii online etc.).

Drepturile utilizatorilor

In situatia incheierii unui contract la distanta ca urmare a prezentarii unei oferte in cadrul unei convorbiri telefonice, utilizatorul trebuie sa stie ca oferta discutata telefonic si o serie de informatii minime cu privire la serviciile pe care urmeaza sa le contracteze trebuie sa ajunga la el in forma scrisa, pe un suport durabil, inainte de incheierea unui contract, contractul la distanta il angajeaza pe utilizator doar dupa ce aceasta a semnat oferta sau si-a dat consimtamantul scris pentru oferta respectiva, pe un suport durabil si ca utilizatorul are dreptul sa se retraga din contract, fara nicio justificare, in termen de cel mult 14 zile de la exprimarea consimtamantului in scris sau data primirii produselor.

Obligatiile furnizorilor

Inainte de incheierea contractului la distanta, in cadrul convorbirii telefonice, furnizorul de servicii de comunicatii electronice trebuie sa puna la dispozitia utilizatorului cel putin urmatoarele informatii privind caracteristicile esentiale ale serviciilor/echipamentelor oferite, tarifele si modalitatea de calcul al acestora, beneficiile, optiunile si extraoptiunile incluse, perioada contractuala minima, dreptul de retragere din contract si conditiile in care utilizatorul isi poate exercita acest drept și modalitatile de plata, livrare, data pana la care se angajeaza sa livreze echipamentele.

Daca contractul la distanta se incheie prin alte mijloace de comunicare la distanta, furnizorul trebuie sa ii comunice utilizatorului informatiile minime precontractuale intr-un mod adecvat mijlocului de comunicare respectiv. In cazul acestor contracte, momentul inchierii contractului la distanta il constituie momentul confirmarii de catre furnizor, pe un suport durabil, a acceptarii comenzii transmise de consumator.

Pentru a veni in sprijinul furnizorilor de servicii de comunicatii electronice, dar si al utilizatorilor acestor servicii, ANCOM si ANPC au elaborat un ghid care prin care este prezentata modalitatea de interpretare a legislatiei nationale referitoare la incheierea contractelor la distanta, respectiv in afara spatiilor comerciale.

Informatiile specifice despre incheierea contractelor la distanta pentru fiecare tip de serviciu – telefonie, internet, televiziune – sunt disponibile in InfoCentrul ANCOM.

Din totalul de 3.611 de reclamatii ale utilizatorilor primite si solutionate de catre ANCOM anul trecut, 9% au vizat incheierea contractelor la distanta.

Ce, cum si unde reclami?

Daca esti consumator, ai incheiat un contract la distanta si furnizorul nu ti-a respectat drepturile in cadrul procesului de incheiere a contractului, poti sesiza ANCOM sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Daca esti utilizator final persoana juridica, ai incheiat un contract la distanta si furnizorul nu ti-a respectat drepturile in cadrul procesului de incheiere a contractului, poti sesiza ANCOM.

Sectiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispozitia utilizatorilor informatii utile despre serviciile de comunicatii electronice (telefonie, internet si televiziune) si serviciile postale, pentru a-i sprijini in alegerea si folosirea acestor servicii. Informatiile se refera in principal la incheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. In plus, utilizatorii pot gasi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.