150415 – 16052019 – Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, alaturi de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor aferente celor 6 sectoare, vine in sprijinul cetatenilor Municipului Bucuresti in vederea exercitarii dreptului la vot, asigurand, in data de 25 si 26.05.2019, program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, in conformitate cu OUG nr. 97/2005.

Astfel, programul de lucru cu publicul al birourilor de evidenta a persoanelor de pe raza Capitalei si al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti va fi extins, dupa cum urmeaza: in zilele de sambata, 25.05.2019, intre orele 08.00 si 16.00 (inclusiv pentru depunerea documentelor in vederea eliberarii actelor de identitate), si duminica, 26.05.2019, intre orele 07.00 si 21.00. (07.00 – 16.00 – pentru depunerea documentelor in vederea eliberarii actelor de identitate).

Cartea de identitate se intocmeste si se elibereaza pe baza cererii scrise a persoanei si a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, starii civile, cetateniei romane si a domiciliului. Contravaloarea producerii si eliberarii cartii de identitate este de 7 lei si se achita la ghiseele birourilor de evidenta a persoanelor din cele 6 sectoare, precum si prin SMS, apeland numarul scurt 7530 pentru sectorul 5.

In situatia in care nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civila, dovezi cu privire la domiciliu, etc.), se va elibera carte de identitate provizorie, caz in care se vor depune si 3 fotografii ¾ cm si taxa de 1 leu, achitata in acelasi mod ca si in cazul cartilor de identitate.