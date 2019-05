Românii cumpără mai multe abonamente TV și vorbesc mai puțin la telefon

150414 – 16052019 – ”Numarul de abonati la servicii TV a continuat sa creasca, astfel ca s-a ajuns la 7,64 milioane de abonati. Traficul national in retelele de telefonie e in usoara scadere, insa traficul in roaming creste ca urmare a beneficiilor aduse de Roam like at home. Am putea concluziona ca telefonia singura nu ne mai poate asigura nevoile de comunicare, utilizam tot mai multe si variate mijloace, precum aplicaţiile şi reţelele sociale”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Retransmisie TV

La finalul anului 2018 s-a inregistrat o crestere de 3% a numarului de abonati la servicii de retransmisie TV furnizate contra-cost, numarul total de utilizatori ajungand la 7,64 de milioane. Tendinta inregistrata in anii precedenti a continuat si in 2018, unii abonati au trecut de la satelit – DTH (-5%) la cablu (+6%) sau IPTV (+13%).

Avand in vedere ca, de regula, persoanele fizice achizitioneaza unele servicii per locuinta (retransmisie TV, internet fix, telefonie fixa), un alt indicator prin care se poate exprima rata de penetrare a acestora este rata de penetrare la 100 locuinte. Conform datelor oficiale, in Romania exista in prezent aproximativ 7,5 milioane de gospodarii, comparativ cu 9 milioane de locuinte, astfel ca, in timp ce rata de penetrare la 100 gospodarii pentru serviciile de retransmisie TV a fost de 102%, cea calculata la 100 locuinte a fost de 85%. Rata de penetrare la 100 gospodarii a fost de 106% in mediul urban si de 97% in mediul rural, iar cea calculata la 100 locuinte a fost de 91% in mediul urban si de 77% in mediul rural.

Anul trecut, in mediul urban, serviciile TV erau receptionate indeosebi prin retele de cablu (83% dintre abonati), in timp ce in mediul rural erau utilizate, aproape in egala masura, retelele satelit de tip DTH (50%) si cele de cablu (49%).

In functie de numarul de abonati de la sfarsitul anului 2018, liderul pietei de servicii TV avea o cota de piata de 49%, principalul competitor 19%, ceilalti furnizori insumand 32%.

Evolutia telefoniei mobile

La sfarsitul anului 2018, in Romania erau 22,7 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila, inregistrand o usoara crestere de 1%. Dintre acestia, 12,7 milioane, in crestere cu 5%, erau utilizatori pe baza de abonament si 9,9 milioane, in scadere cu 4%, erau utilizatori activi pe baza de cartele preplatite.

Traficul total de voce efectuat prin retelele mobile a scazut usor in 2018 (-1%), pana la 68 de miliarde minute. Media lunara a traficului de telefonie mobila efectuat de un locuitor pe parcursul anului 2018 a fost de 4 ore si 49 minute si de 57 SMS trimise.

Ca urmare a aplicarii Regulamentului de roaming, se intensifica, in schimb, utilizarea serviciilor in roaming. Traficul de apeluri efectuate in roaming a crescut cu 58% fata de 2017, cel de apeluri primite cu 28%, cel de SMS cu 23%, cea mai mare crestere, de 149%, fiind inregistrata de traficul de date/internet.

In functie de numarul de cartele SIM active la sfarsitul anului, liderul pietei avea o cota de piata de 39%, principalul competitor 30%, ceilalti furnizori insumand 31%.

Evolutia telefoniei fixe

Piata serviciilor de telefonie fixa continua sa inregistreze scaderi atat din punct de vedere al numarului de linii de acces (-6%, pana la 3,66 milioane), cat si din cel al traficului (-17%, pana la 2,3 miliarde minute).

Ca urmare a acestor evolutii, media lunara a traficului de telefonie fixa efectuat de catre un locuitor a ajuns la numai 10 minute in 2018, in scadere cu 17% fata de cea din 2017.

In functie de numarul de abonati de la sfarsitul anului 2018, liderul pietei avea o cota de piata de 43%, principalul competitor 36%, ceilalti furnizori insumand 21%.