Tot mai multe facilități pentru cadrele medicale 150604 – 31052019 – Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat ieri proiectul de hotarare care vizeaza atribuirea locuintelor de serviciu catre personalul angajat in unitatile sanitare administrate de Primaria Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea: “Finalizam astazi ultima etapa din procesul de acordare de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale care lucreaza in spitalele administrate de Primaria Capitalei. Astfel, intr-o prima etapa, 147 de cadre medicale vor primi apartamente achizitionate de Primaria Municipiului Bucuresti. Reamintesc faptul ca Primaria Capitalei a achizitionat recent pentru cadrele medicale 177 de locuinte de serviciu din cele 600 aprobate. Am supus astazi votului Consiliului General lista cu dosarele depuse de personalul medical, care au fost declarate eligibile de comisia de analiza. Consiliul General a aprobat acest proiect cu 31 de voturi pentru si 12 abtineri. Au votat pentru 22 de consilieri PSD, 4 consilieri PNL, 1 consilier PMP si 4 consilieri ALDE, iar impotriva proiectului au fost 11 consilieri USR si 1 consilier PNL”. Firea a subliniat ca scopul acestui proiect este acela de a oferi medicilor, asistentelor si personalului auxiliar din unitatile sanitare aflate in administrarea Primariei Generale motive suplimentare de a ramane sa profeseze in Romania, prin punerea la dispozitia acestora, in conditii avantajoase, de locuinte de serviciu. Potrivit proiectului de hotarare, atribuirea se va face in ordinea stabilita, conform listei de prioritati intocmita in ordinea punctajelor obtinute.

