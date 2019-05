Vouchere de 1.100 de lei acordate elevilor din Capitală pentru aparate dentare 150605 – 31052019 – Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un proiect de hotarare prin care se aproba continuarea programului “Smile-mobile”, proiect prin care elevii beneficiaza de aplicarea aparatelor ortodontice. Gabriela Firea: “Începand din anul 2017, Primaria Capitalei, prin ASSMB, a reusit formarea unei rețele de 156cabinete medicale stomatologice (şcolare, liceale şi universitare), cât şi dotarea acestora cu echipamente stomatologice moderne. In aceste cabinete, in perioada septembrie 2018-aprilie 2019 au fost consultați si tratati peste 60.000 de copii. Astazi am supus votului Consiliului General aprobarea unui nou proiect in domeniul sanatatii copiilor. Programul SMILE – Mobile vine in continuarea proiectului Consultatii stomatologice si aplicare de aparate ortodontice mobile pentru elevii din Municipiul Bucuresti desfasurat anul trecut, si prevede acordarea unui sprijin financiar sub forma de vouchere, in valoare de 1.100 de lei, pentru aplicarea de aparate dentare mobile, pentru 2.000 de elevi, cu varste cuprinse între 7 si 16 ani, din Municipiul Bucuresti, identificati cu probleme dentare, in baza indicatiei unui medic specialist ortodont. Perioada de derulare a proiectulul va fi iulie 2019 – decembrie 2021, in municipiul Bucuresti. Am dorit continuarea acestui program pentru ca, potrivit studiilor, sunt foarte multi copii in Bucuresti cu probleme stomatologice, dar care provin din familii care nu au posibilitati financiare pentru rezolvarea acestora”. Prin hotararea CGMB nr. 307/2018 a fost aprobat proiectul “Consultatii stomatologice si aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul Bucuresti”, care a fost implementat incepand cu luna septembrie 2018, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale. In cadrul acestui proiect au existat 1.900 de solicitari, 237 de copiii au primit deja aparate ortodontice mobile, s-au aplicat 437 de arcade si au rămas de aplicat 797 arcade.

