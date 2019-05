Ziua Internațională a asistentului medical – mesaj ministrul Sănătății, Sorina Pintea

150361 – 12052019 – ”Astăzi, 12 mai, sărbătorim asistenții medicali care își desfășoară activitatea în sistemul medical, prilej cu care doresc să îmi exprim respectul față de activitatea cadrelor medicale – medici, asistenți medicali, infirmieri pentru efortul depus în asigurarea asistenței medicale.

Asistentul medical are un rolul important în echipa medicală și în procesul de îngrijire al pacienților, dar și în cel de consiliere și informare a acestuia.

Avem nevoie de asistenți medicali profesioniști, bine pregătiți si aproape de pacienții noștri. De aceea, după una dintre cele mai importante masuri luate în ultimii doi ani in sistemul medical, creșterea salariilor medicilor si asistenților medicali din spitale, am continuat măsurile prin care urmărim asigurarea condițiilor necesare pentru exercitarea profesiei de asistent la standarde ridicate, dar și reducerea exodului acestor profesioniști. Astfel, continuăm programele de specializare pentru reconversie profesionala pentru asistenții generalisti si de pediatrie, am aprobat normele de organizare si desfășurare a programului de studii complementare in asistenta de urgență.

Ministerul Sănătății a initiat un proiect de modificare a Ordinului MS 942/2017 privind specializarile pentru asistentii medicali prin care se extinde lista specializarilor si se da posibilitatea reconversiei profesionale a asistentilor medicali, indiferent de nivelul de calificare, iar anul acesta vom promova Legea profesiilor (care include legea exercitarii profesiei de asistent medical) în prezent în circuit de avizare.

Îmbucurător este faptul că ultimele statistici arată o scădere semnificativă a cererii de certificate de conformitate, documente care atestă studiile urmate în vederea exercitării profesiei peste hotare.

Mai mult, în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Sănătății a organizat întâlnirea comună a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Memebre ale Uniunii Europene, unde au fost dezbătute teme de interes, precum siguranța pacienților și calitatea îngrijirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale, combaterea rezistenței la antimicrobiene, valorificarea inovației, și intensificarea cooperării pentru sprijinirea sănătății populației din regiunea europeană.

Am convingerea că numai împreună, autorități și profesioniști, vom continua dezvoltarea acestui sector, în beneficiul pacienților.

La mulți ani, asistenți medicali!” Sorina Pintea, ministrul Sănătății