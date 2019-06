ANCOM: Atenție la roaming-ul involuntar în apropierea granitelor!

150717 – 10062019 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil, care au serviciul de roaming activat, ca pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest serviciu in apropierea granitelor tarii. Roaming-ul involuntar apare atunci cand telefonul sau tableta se conecteaza automat la o retea dintr-o tara vecina, iar utilizatorii, desi se afla pe teritoriul Romaniei, folosesc serviciile de comunicatii in roaming.

”Periodic monitorizam localitatile si drumurile situate la granitele tarii unde exista risc de roaming involuntar si publicam lista localitatilor. Obiectivul nostru este ca utilizatorii care calatoresc in zonele de granita sa fie avertizati asupra acestui risc si sa cunoasca metodele prin care pot evita conectarea la retelele operatorilor statelor vecine si implicit costurile suplimentare. Trebuie mentionat faptul ca, in cazul in care au telefonul setat pentru conectarea automata la retea, utilizatorii intrati in roaming involuntar vor ramane captivi in reteaua statului vecin cat timp terminalul receptioneaza semnal de la reteaua operatorului respectiv, chiar daca exista semnal de la operatorul national la care este abonat. Pentru a evita astfel de situatii, recomandam dezactivarea optiunii de selectare automata a retelei si selectarea manuala a retelei, in zonele aflate in apropierea granitelor”, a declarat Cristin Popa, director executiv al Directiei Executive Monitorizare si Control.

Roaming-ul involuntar poate aparea in zonele de granita de pe teritoriul Romaniei numai in cazul in care utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automata a retelei. In aceste situatii, echipamentul mobil se va conecta automat la reteaua operatorului cu cel mai bun semnal in punctul in care se afla utilizatorul.

Utilizatorul, desi se afla pe teritoriul Romaniei, va fi astfel facturat pentru serviciile de comunicatii utilizate in roaming, ca si cum s-ar afla fizic pe teritoriul statului vecin.

Furnizorii au obligatia de a informa utilizatorii asupra tarifelor, in valori care includ TVA, aplicabile serviciului de roaming utilizat in statul respectiv, imediat dupa conectarea la reteaua partenera, fara intarzieri nejustificate.

Utilizarea involuntara a telefonului/tabletei in roaming nu ii scuteste pe utilizatori de plata acestui serviciu.

In cazul in care telefonul sau tableta se conecteaza automat la reteaua unui stat vecin membru al Uniunii Europene cum ar fi Bulgaria sau Ungaria, apelurile primite sau efectuate si consumul de date se vor tarifa ca si cum ar fi un consum efectuat in Romania, in afara propriei retele, in masura in care acesta nu depaseste limitele unei utilizari rezonabile. Dupa epuizarea beneficiilor nationale incluse, se aplica tarifele in afara propriei retele pentru minute/SMS-uri, respectiv tarifele pentru consumul de date (MB/GB) la nivel national.

Cheltuieli mult mai mari, insa, pot rezulta in urma conectarii la reteaua unui operator dintr-un stat vecin care nu este membru UE, cum sunt Moldova, Ucraina si Serbia. In aceste tari, tarifele de roaming aplicabile nu sunt reglementate, fiind semnificativ mai mari.

Localitati cu risc de roaming involuntar

Conform masuratorilor efectuate de ANCOM, in majoritatea judetelor aflate la granita exista puncte in care telefoanele sau tabletele pot intra in roaming involuntar. Localitatile identificate ca avand un potential risc de intrare in roaming involuntar se gasesc in judetele Arad, Bihor, Botosani, Caras Severin, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Iasi, Mehedinti, Maramures, Olt, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timis, Teleorman, Vaslui.

Utilizatorii pot consulta lista actualizata, in 2018, a localitatilor de granita identificate de ANCOM ca avand un risc potential de intrare in roaming involuntar, in functie de operator.

