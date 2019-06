Concedieri masive la TNB

150910 – 27062019 – Zeci de persoane au fost concediate, miercuri, de la Teatrul National din Bucuresti, după cum susține regizorul Radu Afrim pe contul sau de Facebook. Este vorba despre personal tehnic.

”Azi au fost dati afara din Teatrul National Bucuresti zeci de tehnicieni (masinisti, luministi, oameni de la sunet, video, cabiniere, recuziteri etc). Adica fix oamenii necesari facerii si pastrarii unor spectacole (intr-un teatru cu 6 sali). Exista in TNB zeci de oameni inutili despre care de cate ori intreb cu ce se ocupa asta, nimeni nu stie sa-mi raspunda. Sunt sigur ca de acestia nimeni nu s-a atins. Asa cum nu s-a atins nici de actorii angajati care nu joaca de ani de zile nimic, dar iau salarii uriase. Sistemul nu e ok, nu e ok deloc, sunt sigur ca infectia asta se va extinde si la celelalte teatre, deja e dificil de tot sa scoti in Romania un spectacol de care sa nu ti fie rusine din punct de vedere tehnic, care sa sune si sa arate cat de cat european. Ce e de facut? Pe cine intereseaza?”, a scris Radu Afrim pe FB.

