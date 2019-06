România vrea să fie gazda Conferintei Plenipotentiarilor UIT din 2022

150735 – 12062019 – În cadrul reuniunii Consiliului Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), care are loc in perioada 10 – 20 iunie 2019, la Geneva, presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a prezentat candidatura Romaniei pentru gazduirea Conferintei Plenipotentiarilor UIT din anul 2022 si a obtinut acordul tarilor membre pentru aceasta.

”Este o mare onoare pentru noi sa primim girul statelor membre ale Consiliului UIT, care reflecta increderea de care se bucura Romania in sectorul IT&C la nivel mondial. Organizarea celei mai importante Conferinte a UIT in 2022 (PP-22) va consolida influenta regionala si internationala a tarii noastre intr-un domeniu extrem de important si dinamic, aducand beneficii de ordin politic, diplomatic, economic si social”, a declarat Grindeanu.

Candidatura tarii noastre a fost aprobata de Guvernul Romaniei prin Memorandum in data de 4 aprilie 2019 si a fost depusa printr-o scrisoare oficiala catre Secretarul General al UIT.

Desemnarea statului gazda a Conferintei Plenipotentiarilor UIT se face in doua etape: in aceasta prima etapa, Romania a primit acordul unanim al celor 48 de state membre ale Consiliului UIT. In perioada urmatoare, Secretarul General al Uniunii va consulta toate cele 193 de state membre ale UIT cu privire la organizarea PP-22 la Bucuresti.

Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2022

Potrivit Constitutiei UIT, Conferinta Plenipotentiarilor este organismul suprem al Uniunii si are rolul de a adopta politica generala a UIT, planurile strategice si financiare ale organizatiei si de a alege conducerea acesteia (Consiliul UIT – mandatar al Conferintei Plenipotentiarilor, Secretarul General, Secretarul General adjunct, Directorul Biroului de Radiocomunicatii, Directorul Biroului de Standardizare, Directorul Biroului de Dezvoltare si membrii Consiliului pentru Reglementari Radio). In cadrul acestui eveniment se decide viitorul organizatiei in ansamblul sau, capacitatea de a influenta directii specifice legate de domeniul IT&C, cum ar fi convergenta tehnologiilor, dezvoltarea Internetului si serviciul universal.

Cea de-a 21-a editie a Conferintei Plenipotentiarilor UIT din 2022 se va desfasura pe parcursul a trei saptamani si va intruni peste doua mii de participanti, inclusiv sefi de guvern, ministri si alti delegati din cele 193 de state membre ale Uniunii, precum si reprezentanti ai companiilor de top din domeniul IT&C, ai institutiilor academice si ai organismelor nationale, regionale si internationale de profil.

