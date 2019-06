STB – 110 ani de existență

150836 – 23062019 – Serviciul de transport public deservește astăzi 2,5 milioane de locuitori din București – Ilfov

Pornit din secolul XIX, de la câteva tramvaie cu cai, Serviciul de transport public deservește astăzi circa 2,5 milioane de locuitori din Regiunea București – Ilfov.

Istoria Capitalei este legata si de Societatea de Transport Bucuresti, care, in cei 110 ani, a evoluat si s-a modernizat odata cu Bucurestiul si locuitorii sai.

De-a lungul timpului, compania a avut mai multe denumiri, în funcție de contextul istoric: Societatea comunală pentru construcțiunea și exploatarea tramvaielor în București (noua concesiune se va numi STB), Întreprinderea de Transport București (ITB), Regia Autonomă de Transport București (RATB) sau Societatea de Transport București – STB SA.

Astăzi, rețeaua de transport public din Bucuresti are o lungime totală de 1.651 km cale dublă și este operată cu 1.391 autobuze, peste 180 troleibuze și 280 de tramvaie. Numarul autobuzelor s-a dublat în ultimii doi ani, față de 650, în anul 2017.

Dintre cele 1.391 autobuze aflate astazi pe traseu, peste 75% sunt dotate cu instalații de aer condiționat. Acest salt a fost posibil prin creșterea numărului autobuzelor dotate cu astfel de instalații din fabricație de la 500 la peste 1.000 prin achiziționarea de către Primăria Capitalei a 400 de autobuze noi, cu normă de poluare Euro VI, precum și prin derularea unui program de echipare cu instalații de climatizare a altor 150 de vehicule Mercedes.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: “Intr-un oras viu, care creste si se transforma de la un an la altul, este firesc sa avem un transport in comun la cele mai inalte standarde. Pentru acest lucru, am alocat sume importante si ne mandrim cu finalizarea livrarii in acest an a celor 400 de autobuze noi Euro 6. In acelasi timp, Primaria Capitalei deruleaza mai multe proiecte finanțate atât de la bugetul local, cât și din fonduri europene pentru achiziția a 100 tramvaie noi, 100 autobuze electrice și stații mobile de încărcare, 100 troleibuze cu autonomie și 130 autobuze hibrid. STB SA a alocat resurse pentru achiziționarea și modernizarea a peste 50 de tramvaie, refacerea și modernizarea refugiilor din administrarea companiei și modernizarea a 10 stații de spălare automată a vehiculelor. In plus, pentru facilitarea transportului, am decis crearea de căi proprii pentru câteva linii importante din București: linia de tramvai 21, linia circulară 1/10 și parțial liniile 32 și 55/”.

Una dintre facilitățile oferite călătorilor este aplicația lansată recent spre testare „Info STB”, singura din Europa care le oferă călătorilor posibilitatea de a afla în timp real unde se află cel mai apropiat vehicul de pe ruta dorită, cu localizare prin GPS. Totodată, având în vedere utilizarea tot mai frecventă a tehnologiei de telefonie mobilă, STB SA oferă posibilitatea de plată a călătoriei prin SMS, iar în curând vor urma și alte facilități de plată, cum ar fi direct cu telefonul mobil sau cu cardul bancar.

”Transportul public este parte integrantă a orasului nostru. Practic, de 110 ani încoace, putem spune ca STB a fost inima Bucurestiului prin serviciul continuu pe care l-a asigurat locuitorilor săi. Obiectivul nostru este asigurarea unor conditii din ce in ce mai bune pentru calatori, fie ei bucuresteni sau turisti aflati in orasul nostru. Acest efort nu se opreste niciodata, caci avem obligatia sa evoluam continuu. Marcam astfel cei 110 ani de STB printr-o campanie care isi propune sa creasca numarul celor care utilizeaza transportul public și prin care sa ne dovedim atașamentul față de locuitori”, spune Andrei Creci, directorul general al STB SA. – sursa: Primăria Capitalei.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email