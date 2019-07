Ponta: Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice 

151160 – 22072019 – ”Am avut azi discuții informale si cu Doamna Viorica Dăncilă și cu Domnul Călin Popescu Tăriceanu. Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania – o schimbare radicală față de tot ceea ce s-a întâmplat din Ianuarie 2017 și până în 27 Mai 2019 : asigurarea unei guvernări eficiente și a unor reforme adevărate în domeniul administrației publice, al economiei și finanțelor, educație, sănătate, mediu samd. Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice ( asemenea decizii pot fi luate doar de către Echipa ProRomania) / așa cum am făcut și atunci când am discutat cu liderii Opoziției sau cu Președintele Iohannis am dat dovadă de dorința de dialog – dar am prezentat și susținut punctele de vedere ale ProRomania și interesele sociale și economice pe care noi le reprezentăm. Suntem ProRomania- și ținem ( doar) cu România”, scrie Victor Ponta pe facebook.com

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email