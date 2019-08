Actualizarea prevederilor in domeniul echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice

151455 – 22082019 – În contextul dezvoltarilor rapide ce caracterizeaza capabilitatile tehnice ale echipamentelor destinate serviciilor de comunicatii electronice, a fost actualizata legislatia cu privire la compatibilitatea electromagnetica si punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio. In acest sens, au fost actualizate prevederile privind masuratorile de radiatii electromagnetice neionizante, au fost definite echipamentele destinate sa produca perturbatii electromagnetice si au fost actualizate si clarificate atributiile de supraveghere si control ale ANCOM si ANPC. Astfel, s-a creat si cadrul legislativ necesar pentru colaborarea cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica pentru identificarea persoanelor care comercializeaza online echipamente neconforme, activitati care au capatat amploare in ultimul timp si care nu erau in sfera noastra de competenta”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Noul document legislativ impune in sarcina titularilor de licente de utilizare a spectrului de frecvente radio sa transmita, la solicitarea ANCOM, in cazul statiilor de radiocomunicatii/emisie amplasate in intravilanul localitatilor si in exteriorul cladirilor, rezultatele masurarii radiatiilor electromagnetice neionizante in care sa indice valoarea campului electromagnetic cumulat in amplasamentul vizat, realizate in conformitate cu recomandarile Comitetului pentru Comunicatii Electronice (ECC) din cadrul Conferintei Europene pentru Posta si Telecomunicatii (CEPT) relevante.

Cu titlu de noutate, dispozitiile legislative ce privesc compatibilitatea electromagnetica au fost completate prin introducerea definitiei echipamentelor destinate sa produca perturbatii electromagnetice, cunoscute si sub numele dejammere (non-radio). In aceasta categorie intra orice aparat proiectat si fabricat cu intentia de a produce perturbatii electromagnetice, astfel incat sa degradeze functionarea altor echipamente, in Romania fiind interzise fabricarea, importul, detinerea, publicitatea, comercializarea, punerea in functiune sau utilizarea acestora.

In acelasi timp, au fost actualizate si clarificate atributiile de supraveghere si control pe piata echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice ale ANCOM si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC). Conform noilor prevederi legislative, aceste institutii pot solicita Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica, in cazul domeniilor si subdomeniilor .ro, transmiterea datelor sau a informatiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializeaza echipamente radio/aparate prin mijloace electronice. De asemenea, conform noilor reglementari, aceste institutii au acum si competenta de a decide confiscarea jammerelor.

Au fost revizuite si obligatiile operatorilor economici implicati in lantul de aprovizionare ori de distributie a aparatelor sau echipamentelor radio.

In ceea ce priveste documentele pe care operatorii economici trebuie sa le puna la dispozitia autoritatilor de supraveghere a pietei pentru a demonstra conformitatea aparatului sau echipamentului radio cu prevederile legale, acestea pot fi si in limba engleza.

Nerespectarea prevederilor acestor acte normative se sanctioneaza de catre organismele abilitate cu amenzi cuprinse intre 500/2.500 de lei si 50.000 de lei.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email