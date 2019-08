Băsescu vorbește din nou despre legalizarea prostituției

151474 – 23082019 – Europarlamentarul PMP Traian Băsescu a fost prezent, joi seara, la B1Tv, unde a făcut declarații referitoare la cazul Caracal și înăsprirea pedepselor propuse de ministrul Justiției Ana Birchall.

”Eeste momentul ca legalizarea prostituției să fie repusă în discuție ca soluție pentru reducerea traficului de carne vie”. Discuția este mai veche, la fel ca și ”lașitatea politicienilor” care nu își asumă o eventuală revoltă a Bisericii Ortodoxe Române, a spus Băsescu.

El a declarat că din cauza lașității politicienilor ”mii de fete sunt sacrificate” și că dacă prostituția ar fi legalizată, fetele traficate ”nu vor mai fi pe mâna peștilor, ci pe mâna statului”.

Fostul președinte a dat exemplele Belgiei și Germaniei, unde prostituția este legalizată și ”nu există abuzuri” asupra fetelor care practică prostituția, datorită existenței unui cadru legal.

”Traficarea tinerelor, in mod deosebit din mediul rural, este un fenomen. Este generalizata aproape si trebuie actionat. Eu as spune, o sa se supere multa lume pe mine, sunt multi barbati nefericiti, care nu-si gasesc o partenera si recurg la astfel de gesturi. Cred ca a venit timpul sa repunem in discutie legalizarea prostitutiei ca solutie de diminuare a traficului ilegal de carne vie. Nu am nicio jena sa spun ce cred. Cand statul isi asuma sistemul de organizare a prostitutiei si controlul modului cum se desfasoara, femeile astea sunt tratate cu respectul cuvenit unui om aflat la locul de munca. Nu mai sunt pe mana pestilor, sunt la mana statului. Banii nu-i mai iau pestii seara. Oamenii politici nu si-au asumat sa treaca peste BOR. BOR daca va face o analiza alaturi de stat, legat de fenomen, Romania acum este unul din marii furnizori de carne vie in Europa si trebuie sa gasim un antidot. Militez pentru valorile crestine, dar nu putem sa nu tinem cont de devieri.”, a precizat Băsescu.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email