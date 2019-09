Efectele reformei în Justiție: La DNA nu mai vrea să lucreze nimeni

151783 – 23092019 – O prevedere discreta intr-o OUG promovata de Tudorel Toader, modificarile legislative facute in Parlament de coalitia PSD-ALDE, controalele Inspectiei Judiciare, deciziile CCR si atacurile mediatice au redus vizibil activitatea procurorilor anticoruptie.

Sunt probleme inclusiv la numirea unor procurori in cadrul DNA, dezvăluie jurnalistul Ionel Stoica pe Ziare.com. Acest lucru este reliefat cel mai bine de situatia de la DNA Pitesti. Pe 16 septembrie, seful acestei structuri demisioneaza, dupa 6 ani de activitate. Era ultimul procuror care mai lucra acolo.

La solicitarea sefilor DNA, pe 17 septembrie, procurorii din CSM au delegat un procuror de la DIICOT la DNA Pitesti. O solutie de avarie. Situatia insa este in continuare critica.

O veste a trecut ca un fulger la inceputul saptamanii trecute printre magistratii din Romania: la DNA Pitesti nu mai lucreaza niciun procuror. Altadata una dintre cele mai active structuri teritoriale ale DNA, cea care investiga faptele de coruptie pe judetele Arges si Valcea, este aproape de colaps.

DNA are 14 astfel de structuri in intreaga tara, in orasele in care se gasesc sediile curtilor de apel.

Serviciul Teritorial Anticoruptie (STA) Pitesti, denumirea oficiala, a intrat in atentia mass-media la finalul mandatului de procuror-sef al lui Daniel Morar, 2009-2012, in momentul in care s-au deschis mai multe anchete in care erau vizati sefi din fotbalul romanesc, ”prinsi” in interceptarile si filajele din dosarul milionarului Gheorghe Penescu, sau politicieni locali, cum ar fi fostul baron PSD de Arges Constantin Nicolescu sau deputatul Andi Pandele.

Anchetele procurorilor au depasit frecvent granitele judetului Arges, asa cum s-a intamplat, de exemplu, in cazul dosarului fostului primar al orasului Craiova Antonie Solomon. Era o perioada in care DNA Pitesti era condus de actualul sef al DNA, procurorul Calin Nistor.

Ziare.com a analizat cum s-a ajuns in aceasta situatie.

Dupa cum am aratat, pe 3 septembrie 2019, Sectia pentru procurori din cadrul CSM a luat act de demisia procurorului sef al DNA Pitesti, Daniela Lupu. Magistratul cerea sa-si continue activitatea, din data de 16 septembrie, la Parchetul Tribunalului Valcea, unde lucrase anterior promovarii la DNA.

Era pentru a doua oara cand Daniela Lupu si-a depus demisia. Prima data o facuse in mai 2019, dar s-a razgandit la putin timp si si-a retras-o.

“DNA Pitesti are prevazut in schema cinci posturi de procuror, unul de conducere si patru de executie, Daniela Lupu lucra de mai multe luni singura la aceasta unitate. Obosise, trebuia sa le faca singura pe toate, acte procedurale in ancheta, acte administrative, era si atacata constant in mass-media. In dosarele DNA care erau pe rolul instantelor din Arges si Valcea veneau procurori de la DNA Bucuresti”, explica surse judiciare pentru Ziare.com.

Numarul rechizitoriilor s-a injumatatit

Magistratul are o vechime in magistratura de aproape 24 de ani si conducea DNA Pitesti din 10 noiembrie 2013.

In octombrie 2018, in timpul interviului de la CSM, cand a fost prelungit mandatul sau de conducere, Lupu arata ca in acel moment lucrau la DNA Pitesti un numar de 3 procurori si 10 politisti judiciari.

Activitatea de urmarire penala era derulata de ea si de inca un procuror, iar alti doi colegi intrau in sala de judecata ca procurori de sedinta.

Potrivit acesteia, in 2017 au fost solutionate 150 de cauze penale, “ramanand de solutionat 374 de dosare penale”.

“Un numar de 12 rechizitorii au fost realizate in 2017, iar 39 de inculpati au fost trimisi in judecata”, explica procurorul. Toate cele 12 rechizitorii au fost realizate de Daniela Lupu!

Cifre modeste in 2018

In 2018, numarul rechizitoriilor de la DNA Pitesti a scazut dramatic. S-a injumatatit: 6 rechizitorii in care 10 inculpati au fost trimisi in judecata. Un an marcat de schimbari legislative, decizii CCR care au slabit competentele DNA si in care controalele Inspectiei Judiciare erau la ordinea zilei.

Unul cate unul, procurorii din DNA Pitesti au plecat. A fost anul in care fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns la apogeu cu atacurile la adresa sefilor DNA, care au culminat cu revocarea Laurei Codruta Kovesi.

Inculpatii din rechizitoriile trimise in judecata in 2018: 3 primari la data savarsirii faptelor, 1 contabil sef primarie, 2 presedinti asociatii crescatori de animale, 3 oameni de afaceri si 1 fermier. Patru din cele sase rechizitorii vizau infractiuni de fraudare a fondurilor europene, prejudiciul total retinut in suma de 4.958.895 lei.

Vremea in care la aceasta unitate de parchet erau cercetate “gulere albe” apusese.

Solutia de avarie

Dupa cum am aratat, demisia Danielei Lupu a intrat in vigoare pe 16 septembrie, moment in care la DNA Pitesti nu ar mai fi activat niciun procuror.

In aceasta situatie, sefii DNA au solicitat CSM sa o delege la DNA Pitesti, pe o perioada de 6 luni, pe procurorul Simona Stefania Constantinescu, care activa la DIICOT.

CSM a admis solicitarea, pe 17 septembrie, si a delegat-o pe Simona Stefania Constantinescu la DNA Pitesti.

Potrivit unor precizari DNA, transmise la solicitarea Ziare.com: “Conducerea DNA a facut demersuri pentru a gasi procurori care sa-si desfasoare activitatea in aceasta structura de Parchet, dar pana in prezent singura persoana delegata este cea mentionata mai sus (Simona Stefania Constantinescu- n.red.)”.

Ordonanta lui Tudorel Toader

O prevedere discreta intr-una dintre ordonantele de urgenta promovate de fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader (OUG 92/2018 de modificare a Legilor Justitiei – n.red.) impune procurorilor care vor sa fie numiti in cadrul DNA o vechime in magistratura de 10 ani.

“Procurorii care au 10 ani vechime in magistratura au grad de curte de apel si un salariu similar cu cel al unui procuror DNA. Activitatea de procuror de curte de apel, unde competentele de investigare sunt reduse, nu au multe anchete de facut, nu se compara cu cea de la DNA, unde cerintele sunt crescute, esti in permanenta in atentia publica. Pe de alta parte, adevarul este ca multi magistrati veneau la DNA si motivati de salariu”, explica surse judiciare pentru Ziare.com.

Gradele profesionale ale magistratilor sunt, in ordine crescatoare: judecatorie, tribunal, curte de apel si Inalta Curte/Parchet General. Un procuror DNA este asimilat unui procuror cu gradul de procuror de Parchet General.

Proceduri complexe

Un alt motiv: in baza schimbarilor legislative realizate de coalitia PSD-ALDE, procedurile de numire a procurorilor in cadrul DNA sunt foarte complexe si tin aproximativ doua luni.

Procurorul care candideaza pentru un post la DNA este verificat prima data de o comisie, care analizeaza rechizitoriile realizate de acesta, si apoi trebuie sa sustina un interviu in fata CSM.

La primul concurs nu s-a inscris nimeni

DNA a comunicat Ziare.com ca, pentru remedierea situatiei de la DNA Pitesti, a scos la concurs 3 posturi de procuror. Procedura a inceput in luna august si ar trebui sa se finalizeze in octombrie, iar concursul este organizat de CSM.

In total, DNA scoate la concurs 27 de posturi vacante de procuror, dintre care 10 sunt la structura centrala din Bucuresti.

Trebuie spus ca, la concursul din mai 2019, desi DNA a scos 3 posturi de procuror la Pitesti, nu s-a prezentat niciun candidat.

“Mentionam ca prezentul concurs, aflat in desfasurare, pentru ocuparea unor functii de executie in cadrul DNA este al doilea potrivit noii proceduri.

La primul concurs nu s-a prezentat niciun candidat pentru postul de procuror la Serviciul Teritorial Pitesti,” explica DNA.

De asemenea, s-a declansat procedura de ocupare a unor functii de procuror sef, intre care si la DNA Pitesti.

