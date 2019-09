151570 – 02092019 – A cincea ediție a SSIMA, cel mai mare eveniment din România dedicat inovației în tehnologie medicală Cea mai mare și mai prestigioasă școală de vară din Europa de Est, Școala Internațională de Imagistică cu Aplicații în Medicină (SSIMA), își va deschide porțile în 16 septembrie 2019.

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a cinci zile, la București, fiind organizat de asociația GOMITech, în parteneriat cu Universitatea Politehnica București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Institutul „Technion” din Israel și Universitatea de Tehnică din Eindhoven.

„Inovația în domeniul tehnologiei are puterea de a schimba sistemul de sănătate”, aceasta este ideea de bază a Școlii Internaționale de Imagistică cu Aplicații în Medicină (SSIMA) 2019, eveniment găzduit de Centrul de Conferințe al Universității Politehnica din București, în perioada 16 – 20 septembrie.

SSIMA este singurul eveniment din Europa Centrală și de Sud-Est organizat sub egida The Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention Society (MICCAI) și European Society of Medical Imaging Informatics (EuSoMII). În cadrul celor patru secțiuni ale evenimentului – „SSIMA:Med”, „SSIMA:Tech”, „SSIMA:Biz” și „SSIMA:High School” – cei peste 50 de specialiști ai mai multor institute de cercetare, companii și spitale, veniți din toate colțurile lumii, vor aborda subiecte legate de tehnologia medicală, precum: Deep Learning și Big Data în domeniul imagisticii medicale, senzorilor și roboților medicali.

La eveniment, vor fi prezenți experți de renume internațional precum:

Ø Alon Wolf, vice-președintele Technion și fondatorul Medrobotics, companie care a dezvoltat un sistem robotic flexibil, asemănător unui șarpe. Acesta permite accesarea și vizualizarea unor organe anatomice greu accesibile.

Ø Andrei Broder, cercetător la Google Mountain View, unde conduce departamentul de inteligență artificială. Este pionierul domeniului Computational Advertising, introducând Google Ads, a fost vicepreședintele Yahoo! și a inventat testul CAPTHCA

Ø Profesorul Nikos Paragios, de la CentraleSupelec, Franța, fondatorul și CEO-ul TheraPanacea, companie care revoluționează tratamentul cancerului. Aceștia dezvoltă o platformă de radioterapie personalizată, care combină imagistica medicală cu inteligența artificială în identificarea tratamentului optim pentru fiecare pacient.

Ø Wiro Niessen, profesor la Universitatea Erasmus Medical Center, Olanda și fondatorul companiei Quantib, care folosește inteligența artificială în prevenția bolilor neurodegenerative, prin identificarea unor biomarkeri timpurii.

Ø Dave Hawkes, profesor la University College London și fondatorul companiei Smart Target, care a creat o tehnologie inovatoare pentru vizualizarea cancerului de prostată „Inovația în domeniul tehnologiilor medicale este de mare actualitate și importanță atât pentru societate, cât și pentru progresul economic.

Prin SSIMA urmărim dezvoltarea inovației în domeniul tehnologiei medicale în România, aducând laolaltă lideri mondiali, ingineri, medici, studenți, cercetători, antreprenori și lideri de opinie din domeniul academic, cel al afacerilor și cel al medicinei. Se vor expune ultimele noutăți din domeniul tehnologiei și impactul pe care aceste inovații îl au atât asupra profesioniștilor din sănătate, cât și asupra pacienților. De asemenea, se vor evidenția oportunitățile de dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale și imagisticii medicale din România, prin schimb de experiență și knowhow cu reprezentanți din industria de profil, mediul academic, din cadrul unor instituții cu rang diplomatic și, nu în ultimul rând, autorități centrale și locale”, a declarat Elena Ovreiu, fondatoarea SSIMA și organizatorul principal. Printre co-organizatorii evenimentului se numără profesorul Bart ter Haar Romeny de la Eindhoven University of Technology, pionierul imagisticii medicale din Olanda și renumitul profesor de origine română Alfred Bruckstein. Invitatul special al SSIMA 2019 va fi milionarul român din Silicon Valley, George T. Haber. Tehnologiile care folosesc inteligența artificială au un impact major în sănătate. Inteligența artificială va conduce la noi moduri de diagnosticare și tratare a pacienților, cum ar fi prevenția și predicția bolilor prin identificarea unor biomarkeri specifici, tratamente personalizate, în funcție de particularitățile fiecărui pacient, chirurgia robotică, în care de deciziile sunt luate cu ajutorul algoritmilor care folosesc inteligența artificială.

De asemenea, o contribuție majoră va fi și în managementul pacientului și al spitalului. „România are o șansă unică de a juca un rol global în inovația în tehnologie medicală, iar această șansă este inteligența artificială. Inteligența artificială presupune investiții minime în infrastructură, cu câștig maxim. Avem însă nevoie de investiții în educație și, cel mai important, avem nevoie de o viziune. Este important să înțelegem care sunt beneficiile inteligenței artificiale în sănătate și impactul pozitiv asupra medicilor, pacienților și managementului spitalelor. Si mai important este să înțelegem că inteligența artificială nu va înlocui medicii, dar cei care folosesc inteligența artificială îi vor înlocui pe cei care nu folosesc”, a mai spus Elena Ovreiu. Mai multe informații găsiți pe www.ssima.eu.

