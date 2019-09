Klaus Iohannis : Această remaniere este una neavenită, nepotrivită și o refuz clar!

151692 – 12092019 Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 12 septembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă. Vă prezentăm în continuare textul declarației de presă: Bună ziua! Am primit o corespondență de la doamna Prim-ministru ieri după-amiază. Doamna Prim-ministru îmi cere o remaniere guvernamentală. Îmi solicită acolo doamna Prim-ministru eliberarea din funcție a unor miniștri, a unor interimari, și numirea a șase miniștri. Această remaniere este una neavenită, nepotrivită și o refuz clar! Dar, în acest context, dați-mi voie să explic un pic cum am ajuns aici. Am primit o astfel de solicitare de remaniere la sfârșitul lui august, iar la câteva ore după ce primisem solicitarea de remaniere, partidul ALDE a anunțat public că părăsește coaliția de guvernare. În aceste condiții, Constituția solicită explicit un vot din partea Parlamentului în situația în care se înlocuiesc miniștrii. Această chestiune este foarte clară, drept pentru care, la momentul respectiv, am refuzat remanierea solicitată. După câtva timp, doamna Prim-ministru a venit cu o solicitare de numire a unor miniștri interimari. Din același motiv, fiindcă Guvernul acum, în noua configurație politică, în conformitate cu Articolul 85 din Constituție, trebuie să se prezinte în fața Parlamentului, am refuzat și acea solicitare. Acum, doamna Prim-ministru vine a treia oară cu o astfel de solicitare. Doamnă Prim-ministru, vă spun acum direct și public: trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României cu o solicitare de validare a guvernului dumneavoastră! Altfel, lucrurile nu se pot rezolva. Această nouă solicitare, pe care o refuz, vine cu o noutate. Este cras neconstituțională, fiindcă, între timp, este foarte clar și s-a anunțat și public, și în scris, că ALDE a părăsit coaliția de guvernare. Deci, nu încape nicio îndoială: Guvernul trebuie să meargă în fața Parlamentului! Se vede că doamna Prim-ministru se teme de un vot în Parlament și încearcă să tragă de timp. În același fel, se vede că, de fapt, PSD, într-un mod jalnic, se agață de putere, tergiversează o procedură care este explicit și clar solicitată în Constituție. Repet: niciun ministru nu va fi numit nou în Guvern, decât după validarea din Parlamentul României! Vă mulțumesc!

