Ordin pentru curățenie

151578 – 03092019 – Din dispozitia primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, operatorii de salubritate din toate sectoarele desfasoara, in aceasta perioada, un amplu program de spalare a arterelor din Bucuresti, deși acest lucru ar trebui sa il faca tot timpul anului.

La inceputul lunii trecute, reprezentantii Directiei de Utilitati din cadrul Primariei Capitalei au avut o serie de sedinte de lucru cu operatorii de salubrizare din toate sectoarele Bucurestiului, pentru a stabili, conform contractelor pe care acestia le au cu primariile de sector, un plan de spalare a arterelor, in paralel cu actiunile zilnice de curatenie si eliminare a deseurilor.

Ca urmare, in fiecare weekend, pe timpul noptii, cat timp conditiile meteo o vor permite, operatorii de salubrizare matura mecanizat si spala strazile si bulevardele cu solutii ecologice (conform contractelor), in special arterele principale, (inclusiv trotuare, statii si refugii) a celor cu trafic STB si a celor cu obiective sociale (unitati de invatamant, institutii publice, spitale etc.). De la inceputul lunii august si pana in prezent au fost spalate peste 100 de artere la nivelul intregului oras.

