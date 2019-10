Dăncilă s-a răzgândit: Nu mai merge la Cotroceni

151972 – 11102019 – Viorica Dăncilă a declarat, joi seara, la România TV, că PSD a pierdut guvernarea pentru că a fost trădat din interior, nu pentru că Opoziția este puternică. Ea a mai spus că Victor Ponta urăște PSD pentru că nu a fost primit la guvernare după alegerile europarlamentare din 26 mai.

Principalele declarații:

Am spus și repet, sunt un om puternic, sunt lider de partid, sunt candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale. Lupta nu s-a încheiat, au câștigat o bătălie, dar nu au câștigat războiul.

Legat de moțiune: Când am mers în Palatul Victoria știam că va veni o zi în care voi pleca. Ceea ce mă îngrijorează este ceea ce va urma de mâine, ce decizii vor lua cei ce vor veni.

Nu pot să vorbesc de performanțe, dar cred că am avut o guvernare eficientă. Am curajul să mă uit în ochii oamenilor, pentru că nu am luat nicio decizie împotriva oamenilor. Oamenii vor face diferența.

Este dureros să vă dau dreptate (că a fost vândută, n.red.). PSD nu a pierdut pentru că Opoziția a fost puternică, ci pentru că a fost trădat de oameni din interiorul partidului, de oameni care au făcut parte din guvernare și pe urmă au plecat. Oameni care au câștigat un mandat în Parlament sub sigla PSD și pe urmă au plecat.

Eu nu pot să-i vând pe oameni cum fac alții. Unii vor să distrugă PSD, eu nu pot să fac acest lucru.

Victor Ponta le-a promis că o să-i ducă la guvernare și că o să le dea posturi de miniștri și secretari de Stat. Nu am oferit la nimeni posturi de miniștri, de secretari de Stat. Niciodată Iohannis nu va nominaliza un premier dintr-o alianță PSD-PRO România-ALDE.

Domnul Ponta urăște PSD pentru că nu l-a primit lângă el după europarlamentare. Voia să intre la guvernare, dar nu a fost primit, vrea să preia PSD.

Președintele PSD trebuie să fiu până după prezidențiale. Nu știu despre nicio întâlnire între domnul Ciolacu, Ponta și Stănescu (întrebată fiind de moderator dacă știe că există chiar în această seară o întâlnire între cei trei, n.red.)

Am fost aleasă printr-un Congres, pot fi demisă doar prin Congres.

Sâmbătă va fi evenimentul de lansare a campaniei electorală, cu 10.000 de membri de partid și vom merge mai departe.

Victor Ponta vrea să bage USR în turul doi.

Eu îl apreciez pe domnul Diaconu, ne cunoaștem, am fost europarlamentari amândoi. Dar membrii noștri de partid nu vor trage niciodată decât pentru un om din interiorul partidului.

Este foarte greu să fie anticipate. Trebuie să cadă de două ori propunerea președintelui și eu nu cred că vor vota deputații și senatorii să plece acasă. A doua variantă de premier va fi acceptată.

Oferta domnului Ponta este o capcană, iar PSD nu va cădea în ea.

Nu mergem mâine la Cotroceni. PSD nu va merge, noi nu am decis acest lucru. Pentru a merge la Cotroceni trebuie să avem un mandat. (n.r. Dăncilă declarase ințial că e un om responsabil și că va merge la Cotroceni să discute despre desemnarea viitorului prim-ministru).

(dacă se organizează un puci vineri dimineață) Să rămână cu puciul, pentru că au nevoie de Congres. Iar la Congres sunt și primari, și parlamentari. Iar dacă organizezi un puci ca să elimini președintele partidului, atunci se alătură trădătorilor. Când vrei să îți omori președintele partidului care e și candidat la prezidențiale, înseamnă că miza ta e alta.

Nu pot să plec acum, să văd cum acest partid este desființat.

Nu știu dacă mă pot autopropune comisar european, dar nu am să o fac, voi rămâne cu toate greutățile. Pot să o fac, nu am probleme cu Justiția, nu am niciun fel de problemă. Dacă aveam probleme, până acum le scoteau.

Nu știu unde o să mă duc după. Toți s-au gândit pe perioada mandatului să își aranjeze un loc călduț. Eu nu m-am gândit, m-am gândit mai mult la alții. O să mă axez mai mult pe activitatea de partid. O lună jumătate nu mă duc nicăieri, voi face campanie alături de toți cei implicați. Și apoi sper să fiu la Cotroceni.

Astăzi am primit foarte multe mesaje, de la oameni care nu erau în partid.

Nu am mai vorbit cu Liviu Dragnea din seara alegerilor europarlamentare. Îmi pare rău de ce i s-a întâmplat lui Liviu Dragnea, dar nu vreau să vorbesc despre asta.

Nu am niciun amestec în plecarea lui Liviu Dragnea, sunt un om foarte implicat și nu am făcut niciodată, niciun rău la nimeni. Când am auzit ce s-a întâmplat, am fost luată prin surprindere, nu mă așteptam.

Singurul lucru pe care l-am discutat cu domnul Dragnea după alegeri a fost că important e să ducem programul de guvernare până la capăt și să continuăm guvernarea.

Am îndeplinit 70% din programul de guvernare, singurul meu regret este că n-am reușit să ducem programul până la capăt. Nu ne așteptam la trădarea din partid.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email