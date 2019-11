Licitația de spectru pentru noile tehnologii – în prima parte a anului 2020

152234 – 31102019 – Conducerea ANCOM a anuntat astazi in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul Autoritatii ca licitatia pentru alocarea spectrului radio necesar implementarii noilor tehnologii va avea loc in prima parte a anului viitor. Conducerea ANCOM a constatat ca licitatia nu mai poate fi organizata in acest an, printre principalele motive fiind lipsa setului de instrumente privind cerintele de securitate a retelelor, necesitatea implementarii Memorandumului semnat de catre Guvernele Romaniei si SUA, precum si necesitatea ca viitorul guvern care intocmeste bugetul pentru anul 2020 sa aprobe taxele de licenta si calendarul de achitare a acestora. In aceste conditii, conducerea ANCOM considera ca organizarea licitatiei in totala transparenta si predictibilitate nu este posibila.

In cadrul consultarii publice pe marginea Documentatiei procedurii de selectie competitive in vederea acordarii drepturilor de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, Autoritatea a primit din partea operatorilor din Romania observatii de modificare a cuantumului taxelor de licenta, dar si a calendarului de plata a acestora, precum si a obligatiilor de acoperire propuse de ANCOM in cadrul caietului de sarcini.

In urma analizei observatiilor primite, ANCOM a repus deja in consultare publica capitolul dedicat obligatiilor de acoperire. In ceea ce priveste taxele de licenta si a mecanismului de plata a acestora, in urma analizei observatiilor primite, Autoritatea va inainta Guvernului propunerea sa de a mentine cuantumul valorilor propuse in consultare publica si de a esalona plata taxelor, pe o perioada mai lunga de timp si in functie de data intrarii in vigoare a licentelor. Decizia finala ramane insa la latitudinea Guvernului.

Reprezentantii ANCOM au anuntat ca prevederile care tin de competenta sa cuprinse in documentatia de licitatie pentru 5G vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an, astfel incat licitatia sa se poata desfasura in prima parte a anului viitor, in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca termen limita data de 30 iunie 2020 pentru punerea la dispozitia operatorilor a resurselor de spectru necesare implementarii 5G.

Pentru desfasurarea in conditii optime a licitatiei, in afara de finalizarea prevederilor tehnice din caietul de sarcini si a taxelor de licenta, este necesara si implementarea prin mijloacele adecvate a memorandumului semnat de catre Guvernele Romaniei si SUA si de stabilirea masurilor de securitate a retelelor. Pana la sfarsitul acestui an, Comisia Europeana, in colaborare cu ENISA (Agentia Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a Informatiilor), va publica un set de instrumente privind cerintele de securitate a retelelor, de care ANCOM isi doreste sa tina cont in cadrul elaborarii caietului de sarcini pentru licitatia 5G.

La sfarsitul lunii iulie 2019, ANCOM a lansat in consultare publica caietul de sarcini, proiectul de decizie pentru stabilirea tarifului de utilizare a spectrului si proiectul de decizie pentru organizarea procedurii de selectie competitiva pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700, 800, 1500, 2600 si 3400-3800 MHz.

Autoritatea a propus si preturile de pornire in licitatie, valoarea totala a acestora fiind de 580 de milioane de euro. Valorile propuse de ANCOM au fost determinate in functie de o serie de factori, printre care referintele nationale si europene privind valorile licentelor in fiecare banda dintre cele supuse procesului de selectie, proprietatile fizice ale benzilor, drepturile existente in benzile de frecventa, durata si conditiile de utilizare a drepturilor ce vor fi acordate, precum si specificul national si referintele europene privind preturile de pornire in licitatie. Taxele de licenta vor fi aprobate prin Hotarare de Guvern.

Alocarea spectrului prin licitatie este solutia cea mai adecvata pentru a asigura o utilizare eficienta a cat mai multor frecvente, obiectivele ANCOM fiind promovarea inovatiei, dezvoltarea infrastructurilor digitale, prin cresterea capacitatilor retelelor in zonele dense, pe principalele coridoare de transporturi terestre, dar si a acoperirii cu servicii de banda larga la nivel national, precum si asigurarea concurentei, regulile de licitatie creand conditiile pentru furnizarea serviciilor 5G prin 4 retele cu acoperire nationala.

