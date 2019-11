Cum au construit românii șmecheri din Diaspora o afacere din care se îmbogățesc pe spinarea românilor disperați

152250 – 03112019 – În Italia există o rețea care poate strânge pe lună, la negru, câteva sute de mii de euro. La umbra unor servicii aparent nevinovate și am putea spune chiar legale, acești oameni pot încasa peste trei milioane de euro pe an, bani pentru care nu trebuie să dea socoteală. Înainte să spuneți “bravo lor, băieți descurcăreți”, haideți să vedem rețeta cu toate ingredientele. Și nu vă grăbiți să vă gândiți la faimoasa mafie italiană, pentru că metoda este 100% românească. Am plecat de la baza piramidei: www.eConsulat.ro. Din 2015, serviciile consulare se fac doar pe bază de programare online. Ministerul Afacerilor Externe a creat un sistem informatizat care le permite românilor din străinătate să se programeze, să obțină informații, să evite birocrația și statul la rând cu orele. Totul transparent și ușor. În teorie. În realitate, site-ul are și el slăbiciunile lui. Atunci când funcționează fără probleme, te poți programa pentru serviciile consulare (dacă ești norocos) peste vreo patru, cinci luni. În funcție de serviciul pe care îl soliciți. Când se blochează sau nu te descurci, te poți duce personal și dacă ești norocos (și prinzi liber) ești primit și rezolvi problema. Dar asta cu vizita personală e valabilă numai dacă locuiești aproape, pentru că fără programare riști să te duci degeaba.

Mulți români care încearcă să se programeze online pentru schimbarea pașaportului, de exemplu, află că o pot face abia peste șase luni.

Salvatorii situației sunt mai mereu intermediarii care fentează sistemul. Cu ei, totul se poate rezolva în maxim două săptămâni și, pentru mai mulți bani, chiar în aceeași zi.

Cum să faci bani pe spinarea românilor aflați în nevoie

Asta se întâmplă pentru că de acest site s-au legat metodele gândite de o rețea de (aparent, așa se recomandă ei) avocați, consilieri legali și traducători.

Niște “voluntari” care facilitează accesul în consulate, fentează sistemul și vând ulterior programările chiar sub nasul diplomaților noștri.

Nicio măsură luată până acum nu a reușit să stopeze acest fenomen, chiar dacă sunt bine cunoscute activitățile indivizilor.

Am stat de vorbă cu o româncă din Milano care s-a lovit de această rețea. Femeia încearcă din septembrie să-și facă o programare pe site și de fiecare dată s-a lovit de erori.

– Sistemul acesta de programări online l-ați mai folosit și în trecut?

– Nu, e prima oară.

– Înainte cum făceați?

– Cum făcea tot românul. Stăteam la coadă cu orele în fața consulatului, ne treceam pe liste și reușeam. Sau făceam în România actele.

– Ce faceți când sistemul se blochează așa?

– Începi să-ți întrebi prietenii, să-ți întrebi cunoștințele. Spui că poate unul e mai isteț ca tine și a reușit să facă, așa îți vin mai multe sugestii. Printre care și să apelezi la anumite persoane. Ți se sugerează să apelezi la anumite persoane care te pot ajuta. Eu prima dată am crezut că te ajută voluntar, fără a aștepta ceva la schimb. Mergând înainte și încercând să aflu mai multe, mi-am dat seama că totul este contra-cost. Chiar în două, trei zile reușești să ai programarea.

– Pentru cei care reușesc să facă programările online, în cât timp ar putea să le facă? Adică există un timp de așteptare…

– Păi eu am încercat la sfârșitul lunii august și se presupunea că ar fi loc în decembrie. Acum, să încerc acum? Probabil aș reuși pentru anul viitor, cine știe când. Dar nici acum nu merge sistemul. Dacă aș apela la ei, aș reuși. Dacă aș suna două, trei persoane, într-o săptămână aș avea totul rezolvat. Dar nu este normal și nu este firesc. Trebuie să trecem peste faza asta și să facem să funcționeze lucrurile. Majoritatea românilor care merg la consulat, zilnic intră în contact cu o grămadă de persoane care propun lucrul ăsta și care chiar au făcut lucrul ăsta. Sunt acolo de azi pe mâine. De multe ori îți și râd în față: “păi da, tu ca prostul te chinui de nu știu când, iar eu uite că în două zile am rezolvat tot.”

Poliția și Garda Financiară, sesizate degeaba

Pe scurt, acești falși voluntari reușesc să profite de pe urma unui serviciu gratuit și în același timp aduc un prejudiciu grav serviciilor consulare. Ca să înțeleg mai bine, am stat de vorbă la Milano cu Adrian Georgescu, Consulul General al României:

“Programarea este gratuită, dar din păcate sunt persoane care profită de această acțiune și blochează programările folosind nume fictive pentru a le vinde ulterior. Această acțiune aduce grave prejudicii: pentru că așa cum v-am spus, colegii mei care și așa sunt foarte puțini, nu fac față serviciilor. Nu pot să lucreze așteptând oameni care figurează ca programați și care nu vin, iar pe de altă parte, aceste programări blocate întârzie programările viitoare.

Asta înseamnă că oameni care s-ar putea programa peste două săptămâni sau o lună, ajung să se programeze abia peste patru luni. Din acest motiv activitatea consulatului este mult îngreunată și nu am reușit să găsim soluții să rezolvăm această problemă chiar dacă am declarat persoana respectivă și altele, la Poliție sau la Garda Financiară. Până în acest moment nu avem niciun răspuns. Din punct de vedere al serviciilor consulare nu au riscuri dacă îndeplinesc condițiile și au actele necesare. Noi avem mesaje prin care îi atenționăm să nu apeleze la astfel de persoane, atât pe site-ul consulatului cât și în sala de așteptare. Mulți însă sunt grăbiți și doresc să își rezolve problemele rapid și plătesc câte 65, 100 de euro programare acestor indivizi care se găsesc în fața consulatului.”

Cum funcționează sistemul

În mijlocul acestui cerc se află românii dezorientați, disperați sau grăbiți. Rețeaua este compusă din mai mulți membri distribuiți la instituțiile românești din Peninsulă, care se bazează pe două metode:

De o parte sunt cei care fac programările mai complicate, direct cu actele solicitantului. De altă parte sunt cei care se folosesc de date false, sau chiar de actele românilor de la punctul 1. și fac programări generice pe care le vând la fața locului. Aflați în fața unei programări greșite, este foarte probabil ca angajații oficiilor consulare să îi ajute pe oameni.

Cei mai “răutăcioși” dintre români spun că ei primesc ajutor și din interiorul consulatelor, dar cum este greu de dovedit acest lucru, îl considerăm un zvon și atât. Mai ales că, la cât sunt de prezenți prin fața consulatelor, acești indivizi sunt confundați de multe ori cu funcționarii reali.

O programare, în funcție de cât este de urgentă, costă între 50€ și 100€. Media acestor programări este de 15, 20 pe zi.

O afacere de 3 milioane de euro pe an

O zi bună pentru rețea înseamnă 2000€. Zilnic, doar la Milano. Asta poate însemna aproximativ 40.000€ pe lună și dacă ar fi să calculăm la nivelul celor 7 consulate, suma totală pare incredibilă: 280.000 pe lună, adică 3.360.000€ pe an, în Italia.

Trei milioane de euro, da, ați citit bine. Media zilnică o compensează Roma, unde fluxul de români este mult mai mare decât în alte locuri. Și cum nu ar fi suficient, unele consulate cer câte o programare separată pentru fecare act eliberat. Chiar dacă vorbim de aceeași persoană.

Se vede cel mai bine că se lucrează în grup atunci când programările sunt anulate, pentru că românii refuzați sunt trimiși la alte consulate din apropiere chiar a doua zi.

„Ceea ce am încercat noi să facem a fost să scoatem persoanele programate fictiv de către altcineva. Se folosea același număr de telefon de sus până jos (n.r. în lista programărilor zilnice). Noi am șters acele programări, persoanele au venit, nu s-au mai regăsit programate și au făcut scandal. Le-am oferit serviciile respective, dar le-am solicitat să ne dea o declarație despre modul în care au obținut aceste programări. Noi deținem deja o mulțime de astfel de declarații. Împreună le-am depus la Poliție și la Garda de Finanțe, se pare însă că sprijinul lor se lasă așteptat”, ne mai povestește Consulul General, Adrian Georgescu.

Același lucru s-a întâmplat în martie și la Londra. Secția Consulară a constatat că într-o singură zi erau 26 de programări făcute pe același nume.

Diplomații noștri sunt sfidați și neputincioși în fața acestui proces. Falșii consilieri sunt prezenți în fiecare zi la sediile consulare și își fac chiar reclamă prin bilețele pe care le distribuie nestingheriți, în interiorul sau în fața instituțiilor. Adrian Georgescu știe foarte bine asta și îmi arată teancul de bilete cu recomandări chiar de la intrarea în consulat. – continuare pe https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/cum-au-construit-romanii-smecheri-din-diaspora-o-afacere-din-care-se-imbogatesc-pe-spinarea-romanilor-disperati-1210093

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email