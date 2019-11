”Maratonul 1 Decembrie” în Parcul Al. I. Cuza

152590 – 28112019 – ”Maratonul 1 Decembrie” este o competitie aflata la a 9-a editie, anul acesta având o tema specială, aniversând cei 160 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Române) și cei 200 de ani de la nașterea celui intitulat “Domnul Unirii”: Alexandru Ioan Cuza.

“Maratonul 1 Decembrie” este parte integranta a proiectului „Educaţie prin Mişcare 2019”, realizat de Asociatia C. S. Elite Running impreuna cu Primaria Sectorului 3.

Asociatia C. S. Elite Running si-a propus sa atraga cat mai multe persoane într-un program specializat de activităţi sportive şi de antrenamente de grup. In acest sens, în perioada 15 octombrie – 26 noiembrie 2019 s-au facut antrenamente de grup, de 2 ori pe saptamana si au fost coordonate de instructori acreditati.

Determinante pentru demararea si sustinerea proiectului au fost statisticile cu privire la stilul de viata al romanilor, date care arata atat nevoia sociala, cat si starea de sanatate existenta la nivel national a populatiei si, implicit, a cetatenilor Sectorului 3.

Sportul de masa in aer liber este o alternativa demonstrata la viata sedentara. Din experienta Asociatiei C. S. Elite Running, acumulata in peste 7 ani de activitate – antrenamente pentru angajatii unor mari companii, antrenamente in pregatirea evenimentelor de alergare din Bucuresti si organizarea de concursuri de alergare – reiese faptul ca cresterea nivelului de pregatire si dorinta de autodepasire pot duce la renuntarea la alimentatia nesanatoasa, consumul de tutun si alcool. Alergarea, in comparatie cu alte sporturi, implica costuri mai mici si mai putine constrangeri. Acest tip de miscare se poate defasura independent de conditiile meteo, nu doar pe pistele de atletism, cat si in parcuri sau poteci, carari de munte. Toate aceste aspecte fac alergarea sa fie accesibila unui spectru larg de persoane dornice de a-si imbunatati starea de sănătate și calitatea vietii.

Astfel, ,,Maratonul 1 Decembrie’’ va avea loc pe 1 Decembrie 2019, in intervalul orar 08.00-15.00, in Parcul Al. I. Cuza din Sectorul 3 si in cadrul lui se vor desfasura urmatoarele probe:

Maratonul ‘’1 Decembrie’’, 42.2 km – 09:00

Semimaraton, 21.1 km – 09,05

Cursa, 11.1 km – 11,30

Cursa fotoliilor rulante, 3.2km – 12,45

Cursa Cetatenilor Sectorului 3, 3.6 km (adolescenți 12 – 17 ani, adulți) – 13,00

”Maratonul 1 Decembrie” promovează cauza copiilor cu autism. Toate încasările de la cursa adolescenților vor fi direcționate către Autism Voice pentru a sprijini programele de terapie. De asemenea, participanții pot face donații pentru această cauză.

