CJ Ilfov – Premiul ”Partner of the Year” și Premiul special ”Project of the Year” la Gala Smart City Industry Awards

CJ Ilfov – Premiul ”Partner of the Year” și Premiul special ”Project...

152761 – 12122019 – La 11 decembrie, la Palatul Parlamentului s-a desfășurat ”Gala Smart City Industry Awards”, cel mai reprezentativ eveniment din domeniu.

Consiliul Județean Ilfov a primit premiul ”Partner of the Year” și premiul special ”Project of the Year” la capitolul Smart Education pentru Smart Lab, primul laborator didactic inteligent din județul Ilfov.

Gala Smart City Industry Awards a fost organizată de Asociația Română pentru Smart City. Au fost premiate performanța și eforturile susținute ale persoanelor, instituțiilor și companiilor implicate în dezvoltarea Industriei Smart City din România, încadrate în zece categorii principale: Mobility, Economy, Government, Citizen, Environment, Living, Energy, Best AI Project, Education, Real Estate.

Din juriu au făcut parte Emil Boc, Liviu Stoica, Ioan Gâf-Deac, Mona Nicolici, Sarolta Beseny, Cătălin Vrabie și Andrei Coșuleanu.

Marian Petrache, președintele CJ Ilfov: ”Fac tot ce îmi stă în putere pentru a duce la bun sfârșit proiectele smart începute în Ilfov. Sunt mândru că acestea ne-au dus în finala Smart City Industry Awards. M-ar bucura ca acestea să fie și premiate, dar cel mai mult m-ar bucura ca ele să fie finalizate cât mai rapid”.

