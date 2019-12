Ludvic Orban: Fonduri europene pentru înfiinţarea şi extinderea reţelelor de gaze din ţară

152913 – 30122019 – Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, la Horezu, că înfiinţarea şi extinderea reţelelor de gaze reprezintă o prioritate pentru Guvern şi că va negocia cu Uniunea Europeană ca aceste investiţii să se realizeze cu fonduri europene, transmite Agerpres.

„Încă de pe acum, anunţ românii, în special din localităţile care nu sunt racordate la reţeaua de gaz, că am solicitat ca în exerciţiul financiar 2021-2027 să fie eligibile pentru finanţare, practic, înfiinţările de reţele de gaz sau extinderile de reţele, că mai sunt localităţi unde sunt începute reţele de gaz, dar nu au fost extinse. Din 2012, practic, aproape că nu s-a mai întâmplat nimic în domeniul gazelor, iar România, care este una dintre ţările cu cele mai bogate resurse de gaz natural, nu are conectată la reţea decât 36% din populaţie. Am dat exemplul Ungariei, care are peste 90% din populaţie conectată la reţeaua de gaze, în condiţiile în care nu au resursele noastre de gaz, dimpotrivă, resursele lor sunt foarte mici. Deci, reprezintă o prioritate pentru noi şi vom solicita ca înfiinţările de reţele de gaze în localităţi şi extinderile de reţele de gaze să fie finanţate din fondurile europene”, a spus premierul.

Orban a precizat că la viitoarele alocări de fonduri europene se are în vedere şi un Program Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 3, însă, în opinia sa, mai întâi ar trebui finalizate investiţiile începute în precedentele programe.

