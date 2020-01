Aproape 1 milion de numere portate in anul 2019

153082 – 17012020 – In anul 2019 au fost portate 958.821 de numere de telefon, din care 93% (895.083) sunt numere de telefonie mobila, si doar 63.738 sunt numere de telefonie fixa. Media lunara de portari aferenta anului 2019 este in usoara crestere fata de anul anterior, de la 77.543 in 2018 la 79.902 de portari. In lunile mai, decembrie si ianuarie s-au portat cele mai multe numere: 89.584, 88.317, respectiv 88.183 de numere portate.

In 2019, 81% din numarul de portari au fost realizate de catre persoane fizice si 19% de catre persoane juridice.

In procesele de portare desfasurate in anul 2019 au fost implicati 32 de furnizori de telefonie fixa si mobila.

Astfel, de la introducerea serviciului de portabilitate in Romania, in 21 octombrie 2008, peste 6,3 milioane de numere au fost transferate intre retele. Dintre acestea, 5,5 milioane sunt numere de telefonie mobila (86%) si peste 800 de mii de numere sunt de telefonie fixa.

Telefonie mobila

Furnizorii de telefonie mobila au reusit in anul 2019 sa atraga prin portare 895.083 de utilizatori. Dintre acestia, cei mai multi au optat pentru reteaua RCS & RDS – 337.784, in timp ce Orange a primit prin portare 170.528 de utilizatori, Telekom Romania Communications – 152.274, Vodafone – 137.385, iar Telekom Romania Mobile Communications – 97.086.

Furnizor Numere de telefonie mobila portate in 2019 RCS & RDS 337.784 Orange 170.528 Telekom Romania Communications 152.274 Vodafone 137.385 Telekom Romania Mobile Communications 97.086 Altii 26

Din cele 895.083 de numere de telefonie mobila portate in 2019, 47% au fost numere de cartele preplatite.

Telefonie fixa

In anul 2019 au fost portate 63.738 de numere de telefonie fixa, reprezentand 7% din totalul numerelor portate in acest an. Majoritatea numerelor de telefonie fixa portate au fost impartite intre principalii furnizori, astfel: RCS & RDS – 34.527, Vodafone – 10.488, Orange – 9.954, UPC Romania – 5.085 si GTS Telecom – 1.025.

Furnizor Numere de telefonie fixa portate in 2019 RCS & RDS 34.527 Vodafone 10.488 Orange 9.954 UPC Romania 5.085 GTS Telecom 1.025 Altii 2.659

In 2019 au fost portate 14.795 de numere independente de locatie, numere cu acces gratuit si numere cu tarif special.

Pe parcursul anului trecut ANCOM a primit 346 de petitii pe tema portabilitatii, cele mai multe fiind generate de anumite probleme tehnice aparute in derularea procesului de portare, respectiv intarzierea mesajelor introduse de furnizori in baza de date centralizata (BDC) sau probleme de rutare. Alte probleme semnalate de utilizatori s-au referit la anularea proceselor de portare, la cererea utilizatorilor, precum si la intarzierea realizarii procesului de portare.

Bine de stiut

ü Portabilitatea numerelor de telefon ofera utilizatorilor libertate deplina de alegere pentru ca permite pastrarea numarului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie.

ü ANCOM a creat pentru informare site-ul www.portabilitate.ro, unde utilizatorii pot afla in ce retea functioneaza orice numar de telefon folosit in Romania, chiar daca a fost portat, dar si sfaturi pentru a evita posibilele probleme care pot interveni pe parcursul procesului de portare.

ü ANCOM administreaza si monitorizeaza permanent baza de date centralizata (BDC), sistem IT prin intermediul caruia se gestioneaza procesele administrative asociate portabilitatii numerelor (schimbul de mesaje care are loc pe parcursul procesului de portare intre operatori).

ü ANCOM acorda suport operatorilor pentru desfasurarea corespunzatoare a proceselor de portare, dar nu poate aproba, refuza sau anula cererile de portare (toate acestea fiind realizate de furnizori, la cererea utilizatorilor si cu respectarea legislatiei in vigoare).

ü Utilizatorii care doresc sa-si porteze numarul de telefon sunt sfatuiti sa verifice contractul pe care il au cu operatorul actual; in cazul in care sunt inca in perioada minima contractuala, cel mai probabil vor fi in situatia de a plati penalitati pentru rezilierea anticipata a contractului, in special daca au si un terminal achizitionat de la furnizor.

ü In cazul telefoniei mobile, pentru a vedea calitatea semnalului din reteaua furnizorului la care vor sa-si porteze numarul, in zonele de interes pentru ei, utilizatorii pot consulta harta aisemnal.ro, pusa la dispozitie de ANCOM in acest scop.

