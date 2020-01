Au crescut amenzile pentru tulburarea liniștii în apropierea locuințelor

Pe primari nu îi interesează/Ei pun scene între blocuri, iar Poliția se face că nu vede

153156 – 25012020 – Începând cu 25 ianuarie 2020 au crescut amenzile pentru organizarea de petreceri si tulburarea linistii in apropierea locuintelor. Cei care vor repeta aceste acte vor fi sanctionati inclusiv cu munca in folosul comunitatii.

Conform noilor prevederi, cei care refuza sa ofere datele pentru a fi identificati sau sa se prezinte la sediul politiei vor primi amenzi mai mari.

Să vedem dacă poliția are curajul să amendeze și primarii care organizează paranghelii între blocuri, în parcuri din apropierea locuințelor, așa cum se întâmplă deseori în București.

De exemplu. În Parcul Sebastian, din Sectorul 5, primarul Daniel Florea, care l-a întrecut cu parangheliile pe Daniel Marian Vanghelie, organizează, cu 280.000 de euro, Mica Unire, în Parcul Sebastian, timp de trei zile. După ce ieri așa-zisa petrecere, cu muzică, dans animat de oameni aduși de la partid, mâncare gratis (pe bani de la buget) și plimbat cu calul, a ținut de la orele 13.00 la orele 21.00, azi și mâine, pe scena amplasată la 20 de metri de blocurile de locuințe se va auzi muzică de la orele 16.00 la 21.00.

Are cineva curajul să îi spună primarului Florea că nu respectă legea? Poliția Națională nu se bagă de obicei când vine vorba despre oameni cu funcții, iar Poliția Locală îi e subordonată direct! Așa că…

Noile amenzi:

Pentru tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma se va da amenda de 200 – 1.000 de lei (ca si pana acum), dar repetarea faptei in 24 de ore va atrage o amenda intre 500 si 1.500 lei sau prestarea a 50 – 100 de ore de activitati in folosul comunitatii.

Pentru tulburarea linistii locatarilor intre orele 22:00-8:00 si 13:00-14:00 de catre orice persoana prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice amenda este, ca si pana acum, de 500-1.500 de lei. Insa se poate ajunge la 2.000-3.000 de lei sau prestarea a 70-120 de ore de activitati in folosul comunitatii daca se repeta fapta in 24 de ore.

Pentru organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor amenda era pana acum intre 500 si 1.500 de lei, iar acum creste la 2.000-3.000 de lei. Repetarea faptei in 24 de ore duce la o amenda de 3.000-6.000 de lei sau prestarea a 100-150 de ore de activitati in folosul comunitatii.

Conform noilor prevederi, nu mai sunt sanctionate contraventional persoanele care nu prezinta un act de identitate la solicitarea politistului. Insa creste amenda de la 100-500 de lei la 500-1.500 de lei pentru ”refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identitattii sale sau de a se prezenta la sediul polittiei, la cererea ori la invitattia justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu”. Foto: Parc Sebastian, 24 ianuarie 2020

