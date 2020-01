Ministrul Mediului anunță sancțiuni din cauza poluării excesive a aerului

152963 – 07012020 – Ministrul Mediului Costel Alexe a anunțat că aerul din București și orașele mari este din ce în ce mai poluat și că vor exista săptămânal verificări în teren, iar autoritățile publice responsabile vor fi sancționate.

”Am venit într-o vizită de lucru în teren, în urma informațiilor alarmante apărute în presă privind acest număr de depășiri record în ceea ce înseamnă poluarea aerului în București. Aceste depășiri alarmante există, sunt din ce în ce mai mari de la an la an și evident că trebuie să înțeleagă toate administrațiile publice din România că trebuie să își implementeze planurile de măsuri privind îmbunătățirea calității aerului. În situația Bucureștiului care după cum știți și dumneavoastră este în procedura de contencios în relația cu Comisia și nu mai putem face absolut nimic decât să așteptăm sentința. În momentul de față, mai niciuna dintre măsurile prinse în plan nu a fost implementată. Pentru că dacă am fi avut aceste măsuri implementate, am fi avut, așa cum este firesc, ținte mult mai mici decât aceste depășiri”, a spus ministrului Mediului.

Costel Alexe a anunțat că orașele mari vor fi verificate săptămânal în privința calității aerului, iar autoritățile publice responsabile vor fi sancționate pentru orice abatere.

”Eu ca ministru și noi cei de la minister transmitem foarte clar tuturor autorităților publice din România, bună prietenie, care a fost până acum, nu are cum să mai existe, pentru că eu personal nu pot să îmi bat joc de sănătatea românilor. Iar săptămânal, îi anunț pe toți cei trei primari din București, Iași și Brașov și tuturor celorlalte orașe din România, autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, că vorbim de ANFM, de Gărzile de Mediu, vor fi în teren, astfel încât vor sancționa orice abatere pe care o transmitem și vor fi luate măsurile necesare”, a subliniat Alexe.

El a subliniat că în 2018 analizele privind calitatea aerului au arătat că în 70 de cazuri au fost depășite limitele.

”În 2013, vreau să menționez, că la această stație, au fost înregistrate 24 de zile cu depășiri, pentru ca în 2018 să avem 70. Din păcate vreau să subliniez faptul că de la an la an, sunt mai mari depășirile decât ar trebui. Imaginați-va că această stație, în decursul săptămânii viitoare sau peste două săptămâni, când vom reuși să punem toate datele cap la cap, să ieșim cu statistică, sunt șanse foarte mari că depășirile din 2019 să fie mai mari că cele din 2018. De cele mai multe ori, se arată cu degetul spre Ministerul Mediului că fiind cel care ar trebui să rezolve problema sau problematica poluării în România. Nu este mai fals de atât, fals. Nu Ministerul Mediului este cel care poate controla poluarea într-o capitală”, a explicat ministrului.

Alexe a susținut că este nevoie de o modernizare privind transportul public în comun în marile orașe, precum București, Brașov și Iași.

”Ministerul Mediului, prin planurile privind calitatea și managementul aerului, nu face altceva decât să aprobe niște măsuri, să informeze primăriile despre aceste depășiri, că ele să ia măsuri. În momentul de față, nu avem în București o centură așa cum ar trebui, astfel încât tot traficul să nu tranziteze tot centrul Bucureștiului. Imaginați-vă că și la stația de aici și cea de pe Mihai Bravu, avem depășiri record, de la an la an. Nu avem în momentul de față un transport public electrificat. Am avut prin Ministerul Mediului și am făcut acest lucru pentru UAT-urile din România o măsură dedicată celor trei orașe aflate în procedura de infrigement – București, Brașov și Iași- astfel încât să își modernizeze transportul public în comun. Din păcate doar Bucureștiul și Brașovul au reușit să acceseze aceste fonduri.”, a conchis acesta.

Precizările vin după ce consilierul general USR, Octavian Berceanu, a spus, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că măsurătorile parametrilor calității aerului respirat din Sydney și București au valori comparabile.

Octavian Berceanu își bazează afirmațiile pe datele furnizate de mai multe rețele independente de măsurare a calității aerului. Datele analizate de el sunt publicate în timp real pe mai multe site-uri naționale și internaționale. El a observat că suspensiile de particule PM10 / PM2.5 din Sydney și București sunt similare. Poluarea cu PM10 este de 161 ug/m3, în Capitală, iar în orașul comparat ajunge la 169 ug/m3. – sursa: Stiri.tvr.ro

