Planul de reorganizare a Jandarmeriei

153050 – 15012020 – Deși formal chipurile ministrul de Interne ar aștepta ”analizele” solicitate de urgență fiecărui inspector general și șef de structură pentru a lua decizia finală a planului de reorganizare a MAI, acesta este de fapt gata, scrie National.ro.

”Propunem ca soluție următorul model: Fiecare dintre cele opt regiuni va fi condusă de un singur inspector șef al MAI, care va coordona toate structurile de forță din subordinea ministerului. Acestea din urmă vor fi reorganizate ca Servicii (Serviciul Poliție, Serviciul Poliție de Frontieră, Serviciul IGSU). Astfel ar dispărea din schema actuală peste 90 de funcții de inspector-șef, peste 180 de funcții de inspector-șef adjunct și peste 400 de funcții de șef serviciu. O astfel de restructurare ar duce la o reducere semnificativă a cheltuielilor de personal, ducând la o reformă reală a MAI. La nivelul ministerului este nevoie de maximum șase direcții generale ( Direcția Generală Management Operațional, Direcția Generală Urgențe Medicale, Direcția Generală pentru Relația cu Instituțiile Prefectului, Direcția Generală a Poliției Române, Direcția Generală a Poliției de Frontieră și Direcția Generală IGSU”! Plan prin care, așa după cum dezvăluiam, Marcel Vela ar reuși inclusiv să scape și de Raed Arafat, al cărui ”cap” a promis solemn că îl va pune pe tava președintelui Klaus Iohannis.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) va fi format din următoarele Inspectorate Teritoriale: I.T. București – punct comandă București, I.T. Muntenia-punct comandă Ploiești, I.T. Dobrogea -punct comandă Constanța, I.T. Moldova Sud – punct comandă Bacău, I.T. Moldova Nord – punct comandă Iași, I.T. Centru – punct comandă Brașov, I.T. Transilvania Sud – punct comandă Târgu Mureș, I.T. Transilvania Nord – punct comandă Cluj Napoca, I.T. Banat-punct comandă Timișoara și I.T. Oltenia – punct comandă Craiova. – sursa: National.ro

